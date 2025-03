1.000 tonnellate di solfuro di litio all’anno, 130 milioni di euro di investimento, obiettivo 2027 per l’avvio della produzione. Sono i numeri chiave della rivoluzionaria partnership siglata tra il colosso automobilistico Toyota e la società petrolifera Idemitsu Kosan per lo sviluppo delle batterie stato solido, destinate a trasformare il futuro della mobilità elettrica.

Toyota sceglie Idemitsu Kosan

L’accordo rappresenta una svolta nel panorama dell’automotive elettrico. Idemitsu Kosan si occuperà della realizzazione di un impianto all’avanguardia per la produzione di solfuro di litio, componente essenziale per le nuove batterie, mentre Toyota metterà a frutto la sua esperienza pluriennale nel settore per sviluppare accumulatori di nuova generazione.

Il progetto, che ha ricevuto l’approvazione del governo giapponese, vedrà la luce tra il 2027 e il 2028. L’impianto produttivo rappresenterà un asset strategico per l’intero settore delle batterie stato solido, considerate il futuro della mobilità elettrica.

La tecnologia promette prestazioni superiori rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio: maggiore autonomia, più sicurezza grazie all’uso di elettroliti solidi e una durabilità estesa nel tempo. Tuttavia, persistono alcune criticità da superare, come i costi elevati di produzione e le temperature di funzionamento ancora non ottimali.

Interesse nella tecnologia

Il mercato si sta muovendo rapidamente in questa direzione, con diverse case automobilistiche interessate alla tecnologia. Idemitsu Kosan non esclude future collaborazioni con altri costruttori, mentre Toyota punta a distinguersi non tanto per la velocità di introduzione sul mercato, quanto per l’affidabilità e la competitività del prodotto finale.

Questa alleanza strategica potrebbe inaugurare una nuova era di collaborazioni tra industria automobilistica ed energetica, accelerando lo sviluppo di soluzioni innovative per una mobilità elettrica sempre più sostenibile e performante.