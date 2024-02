Nuova Tesla Roadster: Elon Musk conferma che arriverà nel 2025

Nelle scorse ore il CEO di Tesla, Elon Musk, ha annunciato che l’azienda ha finalizzato la progettazione della produzione per la nuova Tesla Roadster e che è probabile che la vettura sia spedita a partire dal prossimo anno. In una serie di post sul social media X, di proprietà di Musk, è stato dichiarato che Tesla mira a svelare la nuova Roadster entro la fine del 2024.

Elon Musk ha confermato che la nuova Tesla Roadster arriverà nel 2025

“La fase di progettazione della produzione è stata completata e sarà presentata entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di iniziare le spedizioni il prossimo anno”, ha affermato Musk. Musk ha specificato che la nuova Tesla Roadster punta a un tempo di accelerazione da 0 a 100 km orari inferiore a un secondo, e che Tesla ha notevolmente elevato gli standard di progettazione per il modello successivo.

Inoltre, Musk ha rivelato che il nuovo modello è stato sviluppato in collaborazione con SpaceX. La prima generazione della Tesla Roadster è stata prodotta tra il 2008 e il 2012, segnando un punto di svolta come la prima auto completamente elettrica con un’autonomia di oltre 400 km per carica. Nel 2018, Tesla ha lanciato un modello nello spazio a bordo di un razzo SpaceX.

I preordini per la nuova Tesla Roadster sono aperti dal 2017, con un costo attuale di $ 50.000. Tuttavia, la data di consegna è stata costantemente ritardata, passando dal 2021 al 2023, e ora fissata al 2024. Tesla ha recentemente rivisto i suoi obiettivi di produzione per il 2024, citando prospettive di vendita più deboli e preparandosi a una revisione della sua linea di prodotti attuale.