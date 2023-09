Nuova Renault Clio: la futura generazione potrebbe sorprendere [RENDER]

Nuova Renault Clio sarà la sesta generazione della celebre utilitaria della casa automobilistica francese, arrivata attualmente alla generazione numero 5 che è stata presentata nel 2019. Al momento non è ancora chiaro esattamente l’anno in cui debutterà questa auto, ma nelle scorse ore parlando con Auto Express, il Chief Technology Officer dell’azienda, Gilles Le Borgne, ha affermato che la sua azienda è già al lavoro sullo sviluppo della futura generazione. Secondo indiscrezioni il lancio potrebbe avvenire nel corso del 2026.

Look rinnovato con la sesta generazione per la nuova Renault Clio

Nuova Renault Clio avrà ancora versioni a benzina e ibride nella sua gamma. Questo in quanto il suo debutto avverrà ben prima del 2030 anno in cui Renault smetterà di produrre auto con motore endotermico per rendere la sua gamma di auto in Europa elettrica al 100 per cento. La vettura utilizzerà la stessa piattaforma del modello attuale e subirà alcuni cambiamenti di design che la renderanno più vicino nello stile al recente SUV Renault Rafale.

Nuova Renault Clio continuerà ad avere un ruolo molto importante nella gamma della casa transalpina. A proposito del suo design il sito Auto Express nei giorni scorsi ha pubblicato questo render realizzato dal creatore digitale Avarvarii che immagina così l’aspetto della sesta generazione del celebre modello. Vedremo dunque quali novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito di questo atteso veicolo.