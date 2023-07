Renault, Fabrice Cambolive: ‘La nostra Clio è l’auto francese più venduta della storia’

La nuova Renault Clio è l’emblema della “Nouvelle Vague” della casa automobilistica francese, un simbolo di costante innovazione. Con un design rinnovato, più incisivo ed elegante, e interni sofisticati, la nuova generazione dell’iconica vettura segna l’inizio di un nuovo ciclo, offrendo una prima interpretazione del nuovo linguaggio stilistico del brand.

Il nuovo frontale della Clio, che unisce tecnologia e dinamicità – insieme alla firma luminosa completamente rivisitata per esprimere l’identità Renault, le dona un carattere più incisivo. Le linee tese, precise ed efficaci, rendono la vettura distintiva e vibrante, capace di suscitare emozioni. L’ultima generazione del modello è all’avanguardia anche a livello di tecnologie, con un quadro strumenti digitale da 7 pollici, disponibile già dall’allestimento entry-level.

Fabrice Cambolive, CEO di Renault, ha detto: “Il successo di Clio non è mai venuto meno. È l’auto francese più venduta della storia, con circa 16 milioni di unità vendute nel mondo. Oggi, Nuova Clio compie un ulteriore passo avanti, con il nuovo stile e il nuovo frontale ancora più incisivi. Sotto il cofano, il motore E-Tech full hybrid promette un piacere di guida alla portata di tutti: una potenza di 145 cv per emissioni di CO2 a partire da 95 grammi al chilometro. Ė una tecnologia efficiente per garantire la transizione energetica dei nostri clienti in molti Paesi”.

È sempre stata al passo coi tempi a livello di motori

La nuova Renault Clio ha sempre mantenuto il passo con i tempi in termini di motorizzazione, offrendo la gamma più completa del mercato nella sua categoria. Questo permette a tutti di scegliere la configurazione più adatta alle proprie esigenze.

Disponibile fin dall’inizio con vari propulsori a benzina e diesel, l’auto ha saputo adattare la sua offerta con il passare delle generazioni, rispondendo sempre alle attese dei clienti in cerca di veicoli più efficienti nei consumi e con minori emissioni di CO2.