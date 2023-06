Renault Rafale: ecco il nuovo SUV coupé secondo il marchio francese [FOTO e VIDEO]

È arrivato il tanto atteso Renault Rafale, un innovativo SUV coupé presentato ufficialmente dalla casa automobilistica francese proprio nelle scorse ore. Promettendo un mix senza precedenti tra eleganza, potenza e tecnologia avanzata, il Rafale ha alzato l’asticella nel segmento D-SUV.

Il nome evoca i ricordi dell’audacia e della passione per l’aviazione degli anni ‘30, ma è tutto fuorché antiquato. Il nuovo prodotto, frutto della visione dell’ex capo design Gilles Vidal, rappresenta una pietra miliare per l’azienda, incarnando appieno il suo nuovo linguaggio estetico.

Le dimensioni impressionanti del nuovo Rafale, con un corpo lungo 4710 mm, largo 1860 mm e alto 1610 mm, si traducono in una presenza imponente su strada. Le sue linee eleganti sono accentuate da DRL a LED a forma di freccia e da fari a LED mentre la griglia aerodinamica ottimizza l’efficienza del flusso d’aria, concentrando il raffreddamento nella presa d’aria inferiore del paraurti.

Il profilo laterale è caratterizzato da un tetto spiovente

Il profilo laterale si distingue per i suoi parafanghi scolpiti, un rivestimento in nero lucido e delle linee nette lungo la parte inferiore delle portiere. L’aspetto da coupé del Renault Rafale 2025 è enfatizzato da un tetto spiovente e da cerchi in lega da 20”, aggiungendo un tocco di sofisticata audacia al design generale.

Guardando il posteriore, il nuovo Rafale si distingue per un vetro inclinato di 17° che non solo ottimizza l’efficienza ma elimina anche la necessità di un tergicristallo posteriore. Gli elementi di design, come i fanali a LED a forma di Y, lo spoiler integrato e un elegante paraurti che nasconde i terminali di scarico, creano un posteriore unico.

All’interno c’è anche un display head-up da 9.3 pollici

All’interno, il nuovo SUV coupé offre un ambiente di guida avvolgente con il suo quadro strumenti digitale da 12.3 pollici, un sistema di infotainment con display touch da 12 pollici e un display head-up da 9.3 pollici, stesse caratteristiche di Austral ed Espace. La gamma include anche l’allestimento Esprit Alpine, che aggiunge un tocco di lusso con sedili sportivi rivestiti in Alcantara con cuciture tricolore e stemma Alpine illuminato.

La considerazione di Renault per il comfort del passeggero è evidente nella generosità dello spazio per le gambe e la testa, nonostante le linee da coupé del veicolo. Con un bagagliaio da 647 litri e un nuovo tetto panoramico in vetro Solarday, che si adatta alle preferenze dei passeggeri, il Rafale è tanto comodo quanto affascinante.

Presto arriverà anche una variante ad alte prestazioni da 300 CV

Come promesso, il nuovo Renault Rafale sarà disponibile solo con motori ibridi E-Tech. Le versioni entry-level avranno un motore turbo benzina a tre cilindri da 1.2 litri da 131 CV, abbinato a un propulsore elettrico, a un generatore di avviamento ad alta tensione e a una batteria agli ioni di litio da 2 kWh, per una potenza totale di 200 CV. In seguito, il costruttore francese introdurrà la versione ibrida plug-in E-Tech 4×4 da 300 CV.

Sarà disponibile in tutta Europa e in altri mercati selezionati a partire dalla primavera del prossimo anno. Le colorazioni disponibili includono White Pearl, Alpine Blue, Flame Red, Diamond Black e Ceramic Grey. Mentre attendiamo ulteriori dettagli sui prezzi, sappiamo che il veicolo sarà prodotto nello stabilimento di Palencia, in Spagna.

In sintesi, il Renault Rafale è più di un semplice SUV coupé. È l’ambiziosa visione del marchio per il futuro dell’automobile, un futuro in cui l’innovazione, l’eleganza e l’efficienza si combinano per creare un’esperienza di guida di alto livello.