Renault Rafale: il nuovo SUV coupé sarà presentato domenica [TEASER]

Domenica 18 giugno alle 19:00, i riflettori si concentreranno sulla magnifica cornice del Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio a Le Bourget, Francia. Un’occasione straordinaria in cui Renault ha scelto di svelare al mondo il suo nuovissimo SUV coupé: il Renault Rafale.

La conferma è arrivata direttamente dai vertici del brand: Luca de Meo – CEO del Gruppo Renault – e Fabrice Cambolive – CEO di Renault – saranno i protagonisti di questo importante appuntamento.

Sarà il fiore all’occhiello della gamma del brand francese

Il palcoscenico internazionale, che celebra l’innovazione nel campo dell’aeronautica e dello spazio, offrirà il contesto perfetto per presentare al mondo questo nuovo veicolo. Le prime indiscrezioni rilasciate dal marchio rivelano che il nuovo Rafale non sarà un SUV qualsiasi.

Progettato per posizionarsi come il fiore all’occhiello della gamma Renault, si appresta a rafforzare l’offensiva dell’azienda nel segmento D con un audace stile da SUV coupé. L’auto promette di essere non solo un prodotto prestazionale, ma anche un concentrato di audacia, emozione e forte personalità. Un mix perfetto di tecnologia, design e comfort che promette di conquistare gli appassionati di auto di tutto il mondo.

Non finisce qui, la presentazione del nuovo Renault Rafale segnerà solo l’inizio di una settimana entusiasmante. Infatti, dal 19 al 25 giugno, il nuovo modello sarà presente in anteprima mondiale presso lo stand della casa francese al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio.

L’occasione sarà sfruttata anche per raccontare la storia del legame tra Renault e il mondo dell’aviazione, offrendo ai visitatori un viaggio affascinante tra passato, presente e futuro.