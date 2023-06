Nuova Porsche Panamera: confermato il debutto imminente [RENDER]

Porsche ha confermato che la nuova Porsche Panamera sarà presentata entro la fine del 2023. La berlina sportiva tedesca subirà una profonda rivisitazione sia a livello estetico che tecnico, per mantenere il passo con la concorrenza. Il render realizzato da Autocar mostra come potrebbe essere il design della nuova Panamera. Come è tradizione per Porsche non ci saranno cambiamenti di design eclatanti. L’auto dunque rimarà fedele a se stessa con solo piccole modifiche estetiche. Davanti la somiglianza con l’attuale modello sarà forte. Nel posteriore le principali novità saranno le nuove luci e un inedito spoiler.

Confermato il debutto della nuova Porsche Panamera entro il 2023

La nuova Porsche Panamera adotterà il nuovo logo di Porsche presentato oggi in occasione dei festeggiamenti per il suo 75 esimo anniversario. La nuova auto di Porsche sarà dotata di un abitacolo tecnologico e lussuoso, con un cruscotto digitale, un sistema di infotainment connesso e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, una plancia minimalista con pochi tasti fisici e una console centrale touch.

La vettura offrirà anche numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, il freno automatico d’emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali e il parcheggio assistito. La vettura subirà importanti aggiornamenti anche per quello che concerne la sua gamma di motori. Questi saranno tutti resi più efficienti in vista della imminente normativa Euro 7 e aumenteranno anche di potenza.

La nuova Porsche Panamera sarà una delle novità più attese del 2023, anno in cui festeggerà i 15 anni dal suo debutto sul mercato. La vettura si proporrà come una delle berline sportive più prestazionali e raffinate del segmento, in grado di soddisfare le esigenze di una clientela esigente e appassionata.