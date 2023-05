Porsche: a breve autonomia da 1.300 km per le sue auto elettriche

Porsche è molto ottimista sul futuro delle sue auto elettriche. Secondo gli esperti di Porsche Engineering, le tecnologie delle batterie attuali e di prossima generazione del marchio riceveranno importanti miglioramenti nel medio e lungo periodo. Essere in grado di produrre veicoli elettrici con un’autonomia di 1.300 km è l’obiettivo della casa tedesca per il prossimo futuro.

Auto elettriche: per Porsche in futuro si arriverà tranquillamente a oltre 1.300 km di autonomia

Il marchio tedesco ritiene che migliorare l’anodo della batteria di un veicolo elettrico sia un modo per ottimizzarlo. Porsche attualmente utilizza la grafite come materiale anodico, ma sta sviluppando un anodo di silicio, sostenendo che il silicio offre una capacità di memoria fino a 10 volte superiore. Allo stesso tempo, le celle di silicio possono essere caricate dal 5 all’80% in meno di 15 minuti. Ciò che Porsche vuole, più specificamente, è ottimizzare l’attuale chimica della batteria, non ripensarla radicalmente.

Al momento l’autonomia in circostanze di utilizzo reale superiore a 1.000 chilometri è ancora lontana, ma il direttore commerciale e tecnico del MEET Battery Research Center dell’Università di Munster, il dott. Falko Schappacher, è ottimista sui progressi che la ricerca ha dimostrato e ritiene che sarà facile vedere miglioramenti nella prossima generazione di auto elettriche con tecnologia Porsche con un’autonomia significativamente migliore.

Porsche sta anche investendo molto nella tecnologia delle batterie a stato solido, con i ricercatori che ritengono che queste avranno il 50% in più di densità energetica e offriranno tempi di ricarica significativamente migliori. Tuttavia, tempi di ricarica più rapidi richiederanno anche la creazione di stazioni di ricarica più potenti, che avranno anche bisogno di un raffreddamento attivo, in modo che le capacità di ricarica superiori a 500 kW possano essere condotte in modo affidabile. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito in futuro dalla casa automobilistica tedesca.