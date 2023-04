Porsche, Detlev von Platen: ‘Il nostro obiettivo è crescere puntando sul valore’

Porsche ha iniziato il 2023 nel miglior dei modi in quanto ha venduto 80.767 auto in tutto il mondo. Ciò rappresenta un aumento del 18% rispetto al primo trimestre del 2022.

Nel corso dell’annuncio delle vendite è intervenuto anche Detlev von Platen – membro del Consiglio Esecutivo per le vendite e il marketing di Porsche AG. Egli ha dichiarato che la casa automobilistica tedesca ha iniziato il suo anno celebrativo con un aumento delle consegne a livello globale.

“Siamo soddisfatti di questo eccezionale risultato. Mostra la forte domanda dei nostri prodotti e la forza del nostro marchio. È particolarmente piacevole che siamo stati in grado di registrare guadagni in ogni regione di vendita, nonostante la situazione economica ancora instabile e la disponibilità limitata di parti. Il nostro obiettivo è una crescita orientata al valore. Perseguiamo l’obiettivo di produrre sempre un veicolo in meno rispetto alle richieste del mercato. Il buon inizio ci rende fiduciosi per il resto dell’anno. Allo stesso tempo, rimaniamo vigili e flessibili in un ambiente che rimane impegnativo”, ha dichiarato von Platen.

La Porsche Macan si conferma la più venduta del marchio tedesco

In Europa, Porsche è riuscita a consegnare 18.420 auto tra gennaio e marzo di quest’anno, segnando un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ottimi risultati sono stati registrati anche in Cina, Nord America e in altri mercati esteri ed emergenti.

I SUV si sono confermati tra i più apprezzati nella gamma del brand. In totale, sono state vendute 23.880 unità della Porsche Macan, con un aumento del 30%. Altri veicoli molto apprezzati sono stati Cayenne, 911, Taycan 100% elettrica, 718 Boxster e 718 Cayman.