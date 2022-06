Guida la Porsche Panamera con impazienza e viene tamponato [Video]

Avere una Porsche Panamera non legittima ad essere impazienti, per le conseguenze nefaste che può avere una simile condotta. Specie se la stessa prende forma in un centro abitato, su una strada a due corsie, con delle strisce pedonali ad attraversarla. Il video odierno mostra quello che è successo in Portogallo al tizio al volante della lussuosa coupé tedesca, per il suo stile di guida irrequieto. Scorrendo le immagini, si vede la scena ripresa dalla dashcam di un camion, preceduto da alcune vetture. Il traffico non è intenso, ma ci sono diversi mezzi che giungono dal senso di marcia opposto.

Tutto sembra tranquillo, ma poi…

All’improvviso, la Porsche Panamera argentata scavalca il mezzo pesante, per inserirsi fra questo e l’auto davanti che, però, frena negli stessi istanti, per consentire a una signora di attraversare la strada, sulle strisce pedonali. Inevitabile una brusca frenata, che consente all’uomo sulla sportiva di Stoccarda di evitare il tamponamento della station wagon che lo precede. Il camionista, invece, non ha il tempo di reagire, anche in virtù della vicinanza della Porsche Panamera e dalla potenza frenante a sua disposizione, non certo paragonabile a quella della grossa coupé tedesca.

Un incidente figlio di una condotta biasimevole

Il contatto è inevitabile, ma per fortuna senza feriti. Non sembrano eccessivi i danni sull’auto, ma il conducente ha pure il coraggio di mostrarsi infastidito. A difendere le ragioni del camionista, come evidenziano i colleghi di Carscoops, provvede anche il pedone. La donna, avendo assistito all’intera scena, sembra spiegare al porschista che è stato lui il responsabile dell’incidente, dopo aver sterzato davanti al camion.

Il tizio sulla Porsche Panamera era pure al telefono?

Dà sempre un grande fastidio il comportamento stradale sopra le righe dei guidatori impazienti, specie quando causano incidenti stupidi come quello immortalato dal video, condiviso su Reddit. Si può immaginare che l’uomo sulla Porsche Panamera fosse insoddisfatto del ritmo del traffico attorno a lui, ma questa non è una buona scusa per strafare. Un’altra cosa che si nota, guardando i fotogrammi, è la sua uscita dall’auto con il telefono in mano, mentre sta parlando con qualcuno. Questo lascia ulteriormente riflettere sul tenore della sua condotta.