Porsche ha presentato un’importante evoluzione della sua iconica sportiva, la 911. La nuova Porsche 911 Carrera GTS rappresenta un traguardo significativo, essendo la prima 911 omologata per la strada dotata di un ibrido ad alte prestazioni e superleggero. Questo innovativo sistema di propulsione, con una cilindrata di 3,6 litri, eleva le prestazioni di guida a nuovi livelli.

La 911 Carrera GTS Coupé è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,0 secondi e raggiunge una velocità massima di 312 km/h. Subito dopo il lancio della Carrera GTS, sarà disponibile anche la 911 Carrera, con un motore boxer biturbo da 3,0 litri, rivisitato per offrire maggiore potenza rispetto al modello precedente.

Oltre alle migliorie del motore, la nuova 911 presenta un design rinnovato, aerodinamica migliorata, interni modernizzati, equipaggiamento standard arricchito e connettività avanzata. Con il rilancio di questo modello iconico, Porsche ha aggiornato quattro delle sue sei linee di modelli in pochi mesi: Panamera, Taycan, Macan e 911. “Il nostro portafoglio prodotti è più giovane che mai e molto attraente“, afferma il CEO Oliver Blume. “Offre ai nostri clienti ancora più opzioni di personalizzazione ed esperienze esclusive.”

Innovativo ibrido ad alte prestazioni

Gli ingegneri Porsche hanno utilizzato le conoscenze acquisite dal motorsport per progettare il sistema ibrido della nuova 911 Carrera GTS. “Abbiamo sviluppato e testato numerose idee per arrivare a un sistema ibrido perfettamente adatto alla 911“, spiega Frank Moser, Vice Presidente Linee di modelli 911 e 718. Il sistema T-Hybrid leggero e potente è dotato di un turbocompressore elettrico a gas di scarico di nuova concezione, con un motore elettrico integrato che porta istantaneamente a regime il turbocompressore, aumentando immediatamente la pressione di sovralimentazione.

Propulsione efficiente e prestazioni elevate

Il propulsore include anche un motore sincrono a magnete permanente nella trasmissione a doppia frizione a otto velocità (PDK). Questo motore elettrico supporta il motore boxer con una coppia extra fino a 150 Nm e un incremento di potenza fino a 40 kW. La batteria ad alta tensione leggera e compatta, che immagazzina fino a 1,9 kWh di energia, contribuisce a mantenere il peso complessivo ottimizzato. Grazie a queste innovazioni, la nuova Porsche 911 Carrera GTS raggiunge una potenza totale di 398 kW (541 CV) e 610 Nm di coppia, superando il modello precedente di 45 kW (61 CV).

Design esterno ottimizzato per nuova Porsche 911 Carrera GTS

Il design esterno della nuova 911 è stato affinato per migliorare l’aerodinamica e le prestazioni. Le modifiche includono nuovi paraurti specifici per il modello, fari Matrix LED standard con grafica a quattro punti, e prese d’aria di raffreddamento più grandi. I modelli 911 Carrera GTS presentano cerchi da 21 pollici posteriori e 20 pollici anteriori, con una larghezza aumentata per migliorare la dinamica di guida e la trazione.

Interni moderni e connettività avanzata

Gli interni della nuova 911 combinano il design tradizionale con la tecnologia moderna. Il quadro strumenti completamente digitale include un display curvo da 12,6 pollici personalizzabile, mentre il sistema Porsche Communication Management (PCM) è gestito tramite un display centrale ad alta risoluzione da 10,9 pollici. La nuova 911 offre anche connettività avanzata, con Apple CarPlay profondamente integrato e la possibilità di streaming video durante la sosta.

Disponibilità e prezzi

La nuova 911 Carrera è ora ordinabile come Coupé e Cabriolet con trazione posteriore, con prezzi a partire da 128.700 euro IVA inclusa. La 911 Carrera GTS Coupé, disponibile anche in versione Targa con trazione integrale, parte da 170.600 euro. Le consegne in Germania inizieranno a fine estate per la 911 Carrera e alla fine del 2024 per la 911 Carrera GTS.