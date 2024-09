Peugeot ha lanciato ufficialmente in Italia la nuova generazione del Peugeot 5008, un SUV a sette posti che si propone come l’alternativa spaziosa e versatile del recente Peugeot 3008. Con un listino prezzi a partire da 41.700 euro, la nuova gamma del 5008 è disponibile in due allestimenti principali: Allure e GT. Oltre al design moderno e alle tecnologie avanzate, il modello offre una vasta scelta di motorizzazioni, tra cui mild hybrid, plug-in hybrid e una versione completamente elettrica.

L’allestimento Allure, quello di base, include numerose dotazioni di serie, come i cerchi in lega da 19 pollici, fari e fanali full LED, barre al tetto nere lucide, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e un sistema di infotainment con display touch da 10 pollici. Il quadro strumenti digitale, anch’esso da 10 pollici, supporta Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

La sicurezza è garantita da una serie di sistemi avanzati come il cruise control, la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale. Tra le altre caratteristiche figurano la telecamera posteriore a 180°, i sensori di parcheggio posteriori, l’illuminazione ambientale, e il climatizzatore a tre zone.

Il top di gamma GT aggiunge ulteriori funzionalità, tra cui i fari Pixel LED con abbaglianti adattivi, sensori di parcheggio anteriori, un caricatore wireless per smartphone compatibili e un ampio display panoramico da 21 pollici che integra sia il quadro strumenti che l’infotainment. Il sistema include un assistente vocale, portellone posteriore con apertura elettrica senza mani e un cruise control evoluto con gestione di fermate e ripartenze in colonna. Inoltre, volante e sedili anteriori sono riscaldabili, per un comfort elevato durante la guida.

Tre powertrain a disposizione del SUV 7 posti

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il Peugeot 5008 offre tre opzioni principali. La prima è una versione mild hybrid con un motore tre cilindri a benzina da 1.2 litri capace di sviluppare 136 CV e 230 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sei marce. Questa versione raggiunge una velocità massima di 200 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 11,3 secondi.

Il modello ibrido plug-in è equipaggiato con un motore a quattro cilindri da 1.6 litri che genera 150 CV, affiancato da un powertrain elettrico da 125 CV, per una potenza complessiva di 195 CV e 350 Nm. Questo SUV vanta una batteria da 17,9 kWh che consente circa 80 km di autonomia in modalità completamente elettrica. Le performance di questa versione includono una velocità massima di 220 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi.

Infine, la versione full electric è dotata di un motore elettrico da 210 CV e 345 Nm, supportato da una batteria da 73 kWh che garantisce fino a 502 km di autonomia con una singola ricarica. Questo modello raggiunge una velocità massima di 170 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi.

I prezzi di nuova Peugeot 5008

Sul fronte dei prezzi, la versione mild hybrid parte da 41.700 euro per l’allestimento Allure e da 52.180 euro per la GT. La variante plug-in hybrid è disponibile da 47.950 euro per l’Allure e da 52.400 euro per la GT. Infine, il modello completamente elettrico ha un prezzo di partenza di 47.730 euro per l’Allure e 52.180 euro per la GT.