Peugeot ha aperto gli ordini per la nuova versione Plug-In Hybrid del suo SUV Fastback 3008, consolidando la propria posizione di leader nel mercato dei veicoli elettrificati. Con l’introduzione di questo nuovo propulsore da 195 CV, che garantisce un’autonomia di 87 km in modalità completamente elettrica, Peugeot punta a soddisfare le esigenze di una platea sempre più ampia di automobilisti, offrendo una gamma diversificata e adatta a ogni tipo di necessità.

Un’offerta completa per la mobilità elettrificata

Con il lancio del nuovo E-3008 completamente elettrico e della 3008 Hybrid, Peugeot aveva già dimostrato la propria capacità di adattarsi alle esigenze di una clientela in cerca di soluzioni sostenibili. Ora, con l’arrivo della versione Plug-In Hybrid, l’offerta si completa con un modello che unisce il meglio di entrambi i mondi: un motore elettrico potente per i brevi spostamenti urbani e un motore a combustione interna per i viaggi più lunghi.

La nuova Peugeot 3008 Plug-In Hybrid è equipaggiata con un motore elettrico da 92 kW (125 CV) abbinato a un motore a benzina turbo a 4 cilindri da 1,6 litri, capace di erogare 150 CV (110 kW). Insieme, questi due motori forniscono una potenza combinata di 195 CV (143 kW), gestiti da un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce, prodotto nello stabilimento di Metz in Francia. Questa configurazione consente al 3008 di offrire prestazioni eccellenti e una capacità di traino fino a 1550 kg, una delle migliori nel segmento.

Un connubio vincente di prestazioni ed efficienza

Grazie a una batteria da 21 kWh, la Peugeot 3008 Plug-In Hybrid può viaggiare in modalità completamente elettrica per 87 km, un’autonomia tra le più elevate della categoria. Il SUV può essere ricaricato in meno di tre ore con un caricabatterie da 7,4 kW o in poco più di nove ore utilizzando una presa domestica standard, offrendo quindi una grande flessibilità di utilizzo per i clienti.

Oltre alle prestazioni, il nuovo modello si distingue per l’efficienza: i consumi sono certificati a soli 0,9 l/100 km, con emissioni di CO2 comprese tra 19 e 21 g/km secondo il ciclo combinato WLTP. Questo rende il 3008 Plug-In Hybrid una scelta ideale non solo per chi desidera ridurre l’impatto ambientale, ma anche per chi cerca di risparmiare sui costi di carburante.

Design e tecnologia di alto livello per Peugeot 3008 Plug-In Hybrid

Il nuovo 3008 è stato sviluppato sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, una struttura multi-energia che consente l’integrazione ottimale del sistema ibrido senza compromettere lo spazio interno o la capacità del bagagliaio. La scelta di questa piattaforma innovativa permette a Peugeot di produrre, nello stesso stabilimento, veicoli con diversi tipi di motorizzazione, aumentando la flessibilità e rispondendo meglio alle aspettative dei clienti.

I clienti possono scegliere tra due versioni: Allure e GT. La versione Allure, disponibile a 44.950 €, offre di serie accesso e avviamento senza chiave, sensori di parcheggio, fari a LED, cerchi in lega da 19 pollici e un sistema di infotainment avanzato con due schermi da 10 pollici. La versione GT, proposta a 49.950 €, aggiunge dettagli di pregio come rivestimenti in Alcantara, cerchi da 20 pollici, portellone motorizzato e un sistema di illuminazione ambientale personalizzabile.