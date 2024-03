Nuova Peugeot 1008: un video anticipa il suo design? [RENDER]

Sul web si parla da tempo e con una certa insistenza del possibile arri vo di un nuovo SUV compatto della Peugeot, che potrebbe essere chiamato la nuova Peugeot 1008. Tuttavia, al momento, il modello non è stato confermato ufficialmente dall’azienda.

Un video mostra come potrebbe apparire una nuova Peugeot 1008 che perà al momento non è in programma

Le anticipazioni su questo prossimo SUV sono alimentate dai recenti risultati positivi ottenuti dalla Fiat 600 nella sua variante ibrida e dalla resistente Jeep Avenger. Se questo nuovo veicolo dovesse essere lanciato, potrebbe costituire un’interessante aggiunta alla lineup di veicoli Stellantis, posizionandosi come un’opzione entry-level nella gamma di SUV della casa automobilistica del Leone.

Secondo quanto si dice, la presunta nuova Peugeot 1008 potrebbe essere basata sulla piattaforma CMP, già impiegata per modelli come la Fiat 600 ibrida e la Jeep Avenger, fabbricati entrambi presso lo stabilimento di Tychy, in Polonia. Questo lascia intendere che il veicolo potrebbe avere dimensioni simili ai suoi “parenti”, rendendolo adatto sia per l’uso urbano che per i viaggi su lunghe distanze.

Nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali riguardo all’arrivo di un modello di questo tipo, si specula che la presunta nuova Peugeot 1008 potrebbe presentare una gamma di motorizzazioni ibride e completamente elettriche, seguendo la crescente tendenza verso la mobilità sostenibile. Tra le ipotesi, si suggerisce la presenza di un motore benzina 1.2 PureTech da 100 cavalli, abbinato a un sistema ibrido, oltre a una variante completamente elettrica con un’autonomia stimata di 400 km con una singola ricarica.

Nonostante l’assenza di una conferma ufficiale, alcuni creatori digitali hanno già immaginato il potenziale aspetto della presunta Peugeot 1008. Tra questi, il canale YouTube Mahboub1 ha creato dei render che mostrano un design che potrebbe richiamare i predecessori 600 e Avenger, arricchito da elementi distintivi dello stile Peugeot. Si ipotizza la presenza di una griglia frontale imponente e luci a LED che evocano il simbolo del leone, caratteristico della casa automobilistica francese.

Al momento, resta da vedere se la presunta Peugeot 1008 diventerà una realtà sul mercato automobilistico. Tuttavia, se le speculazioni dovessero rivelarsi accurate, potrebbe emergere come una novità davvero interessante per tutti quei clienti alla ricerca di un SUV compatto con queste caratteristiche.