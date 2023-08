Nuova Panda elettrica low cost: si avvicina il suo momento

Nuova Panda sarà una vettura elettrica a zero emissioni con un prezzo davvero basso. Come anticipato dagli stessi dirigenti di Fiat l’auto potrebbe costare meno di 25 mila euro. Il momento di questa auto sembra essere sempre più vicino e non escludiamo che tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 possano arrivare novità importanti.

Sempre più vicino il momento per la nuova Panda che darà il via ad una nuova era per Fiat

Ricordiamo comunque che il debutto della nuova Panda elettrica avverrà nel corso del mese di luglio del 2024. Molto probabilmente sarà l’11 luglio il giorno esatto per il suo debutto ufficiale. In quella data Fiat festeggia i suoi 125 anni e dunque quale occasione migliore per svelare un modello che rappresenta l’inizio di una nuova era per la principale casa automobilistica italiana.

Nuova Panda sarà un’auto funzionale, pratica e con un rapporto qualità prezzo davvero eccezionale. L’auto sorgerà sulla piattaforma Smart Platform derivata dalla e-CMP. La vettura sarà prodotta in vari stabilimenti sparsi per il mondo. In Europa potrebbe essere il sito produttivo Stellantis di Trnava ad accogliere il nuovo modello. Proprio in quella fabbrica verrà prodotta la Citroen e-C3 che sarà svelata in ottobre e che con la vettura di Fiat avrà davvero molto in comune. Queste saranno infatti le prime due auto elettriche low cost per l’Europa del gruppo Stellantis.

Nuova Panda inoltre dovrebbe dare origine ad una nuova famiglia di auto di Fiat da cui potrebbe derivare nel 2025 un secondo crossover che forse si chiamerà nuova Fiat Multipla.