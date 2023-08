Fiat Multipla e 500XL: saranno due le novità nel segmento C per la casa italiana?

Fiat, secondo indiscrezioni, potrebbe lanciare due nuovi modelli per il segmento C, che rappresenta uno dei settori del mercato auto più importanti e competitivi in Europa e nel mondo. Si tratta delle nuove Multipla e 500XL, due vetture che potrebbero riprendere i nomi di due modelli storici del marchio italiano, ma con una veste completamente rinnovata e innovativa.

La nuova Multipla farebbe parte della nuova famiglia di Fiat che nascerà con il lancio della nuova Fiat Panda nel 2024. Si tratterebbe di un crossover lungo 4,4 m su piattaforma STLA Medium con linee squadrate e un rapporto qualità prezzo molto elevato. Questa auto dovrebbe essere prodotta dal 2025 presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Dei due modelli, questo sembra quello più certo di arrivare.

La nuova Fiat 500XL, che qui vi mostriamo in un render di Tommaso D’Amico sarà invece un SUV di segmento C, che si posizionerà al di sopra della 500X, il crossover compatto di Fiat. La vettura avrà una linea da coupé, con un tetto spiovente e un portellone inclinato, per dare un tocco di sportività e dinamismo al modello. La vettura sarà basata sempre sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, che è adatta per i segmenti C e D e permette di offrire diverse motorizzazioni. La nuova 500XL sarà pensata per offrire prestazioni, sicurezza e tecnologia a bordo, con una lunghezza di circa 4,5 metri e un abitacolo spazioso e lussuoso.

Con questi due modelli, Fiat potrebbe rafforzare la sua presenza nel segmento C, dove attualmente non ha una proposta adeguata alla domanda del mercato. Il segmento C rappresenta infatti il 22% delle vendite di auto in Europa e il 26% delle vendite globali. Fiat potrà così sfruttare le sinergie all’interno del gruppo Stellantis, che dispone di diverse piattaforme modulari e flessibili, adatte a ospitare diversi tipi di motori e carrozzerie.