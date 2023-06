Nuova Opel Corsa: confermata la futura generazione

Nuova Opel Corsa si farà. La popolare vettura della casa tedesca avrà una futura generazione. La conferma ufficiale l’ha data nelle scorse ore il capo del design di Opel, Mark Adams, ai microfoni di Autocar. Contrariamente ai rivali infatti Stellantis ha deciso di scommettere anche in futuro sulle hatchback di segmento B almeno per quanto concerne l’Europa. Ricordiamo che nei mesi scorsi ha fatto molto scalpore l’annuncio dell’addio di auto quali Ford Fiesta, Kia Rio, Volkswagen Polo e Skoda Fabia che a breve usciranno di scena.

Ufficialmente confermata una nuova Opel Corsa: l’auto avrà una futura generazione

Stellantis però grazie alle economie di scala continuerà a essere presente nel segmento B con auto quali la nuova Opel Corsa, Peugeot 208, Nuova Lancia Ypsilon e Nuova Fiat Panda. Tutte queste auto nasceranno su piattaforma STLA Small avranno una lunghezza intorno ai 4 m e condivideranno gli stessi motori.

Per quanto riguarda la nuova Opel Corsa, considerando che l’auto è stata lanciata sul mercato nella versione attuale nel 2019 e che nel 2023 ha ricevuto un resytling, la futura generazione dovrebbe arrivare nel 2027. Sappiamo già che sarà solo elettrica dato che Opel ha deciso di vendere solo auto a zero emissioni a partire dal 2028. Per quanto riguarda lo stile al momento non si sa molto ma sospettiamo che come già accaduto in passato non ci sarà una rivoluzione ma bensì una evoluzione nel design rispetto al modello attuale.