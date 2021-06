Nuova Opel Astra: allo studio anche la variante crossover

La gamma della prossima Opel Astra non sarà limitata solo alle varianti hatchback a cinque porte e Sports Tourer con la carrozzeria station wagon, dato che sarebbe allo studio anche l’inedita configurazione Cross in chiave crossover con lo stile sportivo da SUV coupé. Attesa nel corso del 2023, rappresenterà la gemella dell’omologo modello di Peugeot, al momento noto come 308X.

Le indiscrezioni su motorizzazioni e denominazione

La nuova Opel Astra Cross sarà disponibile con le motorizzazioni 1.2 Turbo a benzina e 1.5 Ecotec D a gasolio, entrambe nelle versioni da 110 CV e 130 CV di potenza, abbinate sia al cambio manuale a sei marce che al cambio automatico ad otto rapporti. Inoltre, sarà prevista anche la configurazione Hybrid a propulsione ibrida Plug-In, nelle declinazioni da 180 CV e 225 CV di potenza complessiva. Destinata a sostituire la berlina Astra Sedan, non è escluso che possa essere proposta come Opel Ascona, oppure potrebbe adottare la denominazione Manta o Calibra.

Nuove conferme per la sesta generazione

Per quanto riguarda la variante hatchback, la sesta generazione della Opel Astra – nota anche come Astra L – sarà svelata nel corso del mese di settembre. La commercializzazione sul mercato europeo, invece, partirà nel mese di gennaio del 2022. Intanto, sono state confermate le dimensioni della prossima compatta della Casa di Russelsheim, più lunga e più bassa rispetto all’attuale, in quanto misura 437 cm in lunghezza, 147 cm in altezza e 267 cm nel passo, mentre il volume del bagagliaio ammonta a 422 litri.