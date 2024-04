Nuova MINI Aceman: un’auto elettrica di grande carisma

La nuova MINI Aceman combina dimensioni esterne compatte, sfruttamento ottimale degli spazi, piacere di guida e trazione completamente elettrica. Di queste ore la première del modello, pensato come un crossover di ottime credenziali nel segmento delle piccole auto premium. In poco più di quattro metri di lunghezza ci sono cinque comodi posti, che regalano ai passeggeri ampie possibilità di movimento.

Qui i volumi sono stati sfruttati al massimo, per garantire ampi spazi col minimo ingombro esterno, in linea con la filosofia di sir Alec Issigonis. Buona la capienza del bagagliaio che, in configurazione standard, regala un volume di carico di 300 litri. La cifra può spingersi fino a 1005 litri, modulando in modo diverso le architetture dell’abitacolo.

Un design ricco di carattere

Il look non si allontana dalla tradizione, pur sposando tocchi di modernità che rendono il modello perfettamente in linea coi tempi. Nessun eccesso: il carattere progressista deriva dalla capacità di tenersi fedele alla purezza espressiva, con dettagli di classe, che fanno la differenza. Come al solito, la personalità è esuberante: impossibile confondere questa vettura con altre.

Muscolare la presenza scenica. Il look comunica visivamente le note dell’agilità propria della MINI Aceman, che regala il tipico go-kart feeling della sua famiglia. Sul piano dimensionale, il modello si colloca fra la Cooper e la Countryman. A rendere ancora più atletico il quadro espressivo ci pensano i cerchi generosamente dimensionati, nelle misure da 17 a 19 pollici.

Il design del frontale, con suggestivi fari a LED, trasmette una presenza potente, reinterpretando elementi tipici del design MINI. Le ampie superfici orizzontali dello specchio di coda enfatizzano il senso della larghezza e danno l’impressione di un veicolo ben assettato.

Abitacolo inconfondibile per la MINI Aceman

I quattro allestimenti del modello offrono degli interni iconici, che si concedono alla vista con un design puro, nel segno di una “semplicità carismatica”. Gli elementi della composizione, a partire dal display OLED centrale, richiamano gli stilemi chiave della MINI classica. Il nuovo crossover trasporta quindi la storia del marchio nell’era contemporanea.

Apprezzabile la presenza del tetto panoramico in vetro, che aggiunge ulteriori note di luminosità a un abitacolo già di suo generoso su questo fronte. Il taglio delicato e arrotondato degli interni si riflette ulteriormente nelle superfici curve del cruscotto. Ciò conferisce un carattere accogliente, con contrasti cromatici fortemente accentuati.

Grazie all’innovativo MINI Operating System 9, si possono gestire tutte le funzioni di guida in modo intuitivo, tramite tocco o voce. L’interazione coi servizi digitali viene gestita più o meno come si farebbe con un moderno smartphone, per una facilità d’uso a prova di anziano. Sulla nuova MINI Aceman sono previste quattro diverse opzioni di finitura, con possibilità di personalizzazione individuali. Non mancano avanzati sistemi di assistenza alla guida, ormai prossimi all’obbligatorietà in Europa, su tutti i modelli di prossima omologazione.

Prestazioni e autonomia della MINI Aceman

Questa vettura è disponibile esclusivamente con trazione 100% elettrica, per una mobilità locale a zero emissioni. Al momento sono disponibili le versioni Aceman E ed Aceman SE. La prima è spinta da un motore “alla spina” da 184 CV, che genera una coppia di 290 Nm, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7.9 secondi e una velocità massima di 160 km/h.

La seconda offre 218 CV di potenza e 330 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 7.1 secondi e una punta velocistica di 170 km/h. L’autonomia raggiungibile, nel ciclo di prova WLTP, è rispettivamente di 310 chilometri e 406 chilometri. In una stazione di ricarica rapida, si può portare la batteria dal 10% all’80% del suo potenziale in poco meno di 30 minuti.