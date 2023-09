Mini in futuro utilizzerà per le sue auto solo il cambio automatico. Con il lancio della nuova Cooper di prossima generazione, il capo della casa inglese Stefanie Wurst ha dichiarato a Top Gear che la società non offrirà più una trasmissione manuale. Durante il Motor Show di Monaco, il produttore ha presentato le versioni elettriche delle nuove Cooper e Countryman. Finora, però, la MINI non ha rivelato cosa accadrà ai nuovi modelli con motore a combustione interna.

Mini dice addio al cambio manuale: d’ora in avanti le sue auto saranno tutte automatiche

Nell’agosto 2023, MINI ha dato un adeguato saluto ai suoi modelli dotati di cambio manuale introducendo la John Cooper Works Bulldog Racing Edition. Utilizza un motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri che sviluppa 231 CV. La vettura è dotata di un sistema di scarico Remus, di un cambio manuale a sei marce e di sospensioni KW V3 regolabili. Questa vettura ha cerchi OZ HyperGT da 17 pollici con pneumatici Pirelli P Zero e, per risparmiare peso nell’abitacolo, i sedili posteriori sono stati rimossi.

Mini che abbandona il cambio manuale potrebbe essere triste per i fan della casa inglese, ma non rappresenta una grande sorpresa. Infatti si tratta di una tendenza molto diffusa tra le case automobilistiche che lentamente eliminano il cambio manuale lasciando solo quello automatico. infine segnaliamo che oltre all’addio al cambio automatico, il CEO Wurst ha anche detto che è in cantiere un trofeo riservato alle Mini elettriche, per contribuire a promuovere i nuovi modelli 100% elettrici.