Nuova Mercedes-Benz Classe C: tutto pronto per il debutto

Il prossimo 23 febbraio sarà svelata ufficialmente la quinta generazione della Mercedes-Benz Classe C, nota anche come modello W206 e più lunga rispetto all’attuale di 6,5 cm, nonché più ampia nel passo di tre centimetri. L’inizio della prevendita, invece, è già in programma per il 30 marzo, mentre la commercializzazione partirà nel corso della prossima estate sia per la variante berlina che per la nuova Classe C Station Wagon. Tra le novità, inoltre, figurerà anche il sistema multimediale MBUX con il display touch screen da 12,8 pollici e la strumentazione digitale da 12,3 pollici.

Tutte le declinazioni della nuova Mercedes-Benz Classe C saranno dotate della tecnologia Mild Hybrid da 48V, con la piccola unità elettrica EQ Boost da 21 CV di potenza supplementare e 200 Nm di coppia massima, senza dimenticare la funzione overboost da 27 CV. Inoltre, sarà proposta solo nella configurazione Automatic, con il cambio automatico 9G-Tronic a nove rapporti. A seconda delle versioni, è previsto l’abbinamento con il sistema a quattro ruote sterzanti e la trazione integrale 4Matic.

La nuova generazione della Mercedes-Benz Classe C sarà disponibile con il motore a benzina 1.5 Turbo per la versione C180 da 170 CV di potenza, affiancato dal propulsore 2.0 Turbo di pari alimentazione per le declinazioni C200 da 204 CV, C300 da 258 CV, C350 da 272 CV e C43 da 390 CV, quest’ultima firmata Mercedes-AMG. La gamma comprenderà il propulsore diesel 2.0d per le versioni C200d da 160 CV, C220d da 200 CV e C300d da 265 CV di potenza, più la configurazione a propulsione ibrida Plug-In nelle declinazioni C300e da 354 CV e C300de da 344 CV di potenza complessiva con l’unità elettrica EQ Power da 150 CV e il pacco delle batterie da 25,4 kWh che garantirà circa 100 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica.

Infine, la propulsione ibrida Plug-In sarà prevista anche per le versioni sportive di Mercedes-AMG con le sigle C53e e C63e. Quest’ultima sarà equipaggiata con il motore a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri della hot hatch A45S che, in abbinamento al propulsore elettrico EQ Performance, erogherà circa 560 CV di potenza complessiva e 800 Nm di coppia massima, per raggiungere la velocità massima di 290 km/h e coprire lo spunto 0-100 in 3,5 secondi. Nel corso del 2022, invece, sarà la volta dell’inedita Mercedes-Benz Classe C All-Terrain.