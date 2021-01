Brabus B45, più cavalli per la Mercedes-AMG A45 S

La Mercedes-AMG A45 S è una vettura che parte da una potenza straordinaria di 421 cavalli e 500 Nm, elemento che la pone al vertice delle compatte sportive. Sembrerebbe difficile poter tirar fuori più di così dal 2.0 litri turbo, ma Brabus dimostra che non si possono porre limiti a ciò che uno immagina. Nasce così la Brabus B45, un mostro da ben 450 cavalli e 550 Nm, messi a terra dalla trazione integrale 4MATIC+ di Mercedes-Benz. Ma come si è potuto raggiungere questa incredibile soglia di potenza?

Le modifiche di Brabus

Brabus ha adottato una nuova centralina aggiuntiva PowerXtra CPC e una valvola blow-off a sfiato esterno per dare un timbro più marcato alla sinfonia dell’unità motoristica. Ma non è finita qua, perché l’elaborazione dell’aspirazione ha previsto la creazione anche di un condotto su misura. L’elaborazione possiede una garanzia di affidabilità di 3 anni o 100 mila chilometri. Alla fine, tutto questo lavoro come si traduce in termini di prestazioni? L‘accelerazione da 0-100 km/h viene registrata in appena 3”7, 2 decimi di secondo in meno rispetto alla vettura di partenza; mentre la velocità massima resta invariata con il limitatore che interviene ai 270 km/h. Quello che verrà apprezzato sicuramente sono i 50 Nm extra ottenuti.

Lavori sull’assetto

La Brabus B45 ha un assetto con molle regolabili, per una riduzione massima dell’altezza da terra di 30 millimetri, su sospensioni altrimenti invariate e con il mantenimento di tutte le configurazioni di gestione elettronica della rigidità. Fanno parte di questo pacchetto anche i cerchi Monoblock Z da 20 pollici, una delle tante proposte Brabus abbinabili, con gommatura specifica per il tuner prodotta da Continental nella misura 255/40 R20. Optional esclusivamente dedicati all’occhio, al di là della personalizzazione dei rivestimenti interni in pelle e in qualsiasi tinta, sono la pedaliera in alluminio e le soglie battitacco Brabus illuminate in 64 colorazioni. Siamo sicuri che possa trattarsi di un “giocattolino” molto sfizioso con cui passare le giornate.