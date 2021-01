Nuova Mercedes-Benz Classe C 2021: il debutto a febbraio

Tutto pronto per la nuova Mercedes-Benz Classe C, ovvero la quinta generazione nota anche come modello W206. Sia la berlina che la variante Station Wagon dovrebbero essere svelate il prossimo mese di febbraio, mentre l’avvio della prevendita è previsto per il mese di luglio. La commercializzazione vera e propria, invece, partirà nel mese di novembre del 2021.

Esteticamente, la nuova generazione della Mercedes-Benz Classe C sarà riconoscibile per lo stile in linea con l’ammiraglia Classe S modello W223, anche se misurerà all’incirca 470 cm in lunghezza e 286 cm nel passo. Il bagagliaio sarà più voluminoso, grazie ai 500 litri circa di capienza minima. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma comprenderà il propulsore a benzina 2.0 Turbo e il motore diesel 2.0d a quattro cilindri, in varie declinazioni fino a 300 CV di potenza e tutte abbinate al cambio automatico 9G-Tronic a nove rapporti.

La nuova Mercedes-Benz Classe C sarà disponibile nella versione Mild Hybrid da 48V con l’unità elettrica EQ Boost da 15 kW di potenza e 180 Nm di coppia massima per i motori a benzina o 200 Nm per i propulsori a gasolio, nonché nella configurazione Plug-In Hybrid griffata EQ Power con il pacco delle batterie da 22 kWh che garantirà quasi 100 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica. Confermata anche la declinazione 4Matic a trazione integrale, mentre la novità sarà rappresentata dalla guida autonoma di Livello 3.

Successivamente, sono previste altre evoluzioni per la nuova Mercedes-Benz Classe C, come l’inedita Classe C All-Terrain, mentre le sportive Classe C Coupé e Classe C Cabrio non saranno più riproposte. Il top di gamma, invece, sarà appannaggio della versione sportiva C63e a propulsione ibrida Plug-In firmata Mercedes-AMG, con il motore a benzina 2.0 Turbo da 421 CV di potenza abbinato al propulsore elettrico EQ Performance da 204 CV di potenza. Infine, saranno previste anche le declinazioni C43 da 350 o 400 CV e C53 da 450 o 500 CV.