Nuova Lexus NX: il teaser della seconda generazione

In vista del debutto ufficiale, programmato per il prossimo 12 giugno in anteprima mondiale, ecco il teaser della nuova Lexus NX, ovvero la seconda generazione della SUV di medie dimensioni del premium brand giapponese. Entro fine anno, la vettura sarà commercializzata anche sul mercato europeo.

Nel segno della continuità stilistica

Stando alle indiscrezioni, la nuova Lexus NX condividerà la piattaforma modulare TNGA-K con la Toyota RAV4. Esteticamente, invece, dovrebbe rappresentare l’evoluzione dell’attuale in termini di design. Infatti, non sarebbero previste rivoluzioni anche dal punto di vista degli ingombri della carrozzeria.

NX350h Hybrid ed NX450h+ Plug-In Hybrid

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma europea della nuova Lexus NX potrebbe comprendere solo le configurazioni Hybrid e Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, con il motore a benzina 2.5 a ciclo Atkinson abbinato al propulsore elettrico dedicato. La versione Hybrid dovrebbe corrispondere alla sigla NX350h da 218 CV, proposta anche con la trazione integrale AWD-i e la relativa potenza complessiva di 222 CV. Il top di gamma, invece, sarà quasi certamente rappresentato dalla declinazione Plug-In Hybrid con la sigla NX450h+ da 306 CV di potenza complessiva e 75 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica.