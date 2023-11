Nuova Lancia Ypsilon: tutto pronto per il suo debutto nelle concessionarie in Italia [RENDER]

Nuova Lancia Ypsilon sarà la prima grande novità per la gamma della casa automobilistica italiana che il gruppo Stellantis ha deciso di rilanciare in grande stile nel segmento premium del mercato auto in Europa. Il suo debutto è previsto nel corso del primo trimestre del 2024 e non si esclude che già entro la fine del 2023 possano trapelare le prime immagini ufficiali del nuovo modello.

Le concessionarie italiane di Lancia sono pronte per il lancio della nuova Lancia Ypsilon che avverrà a breve

Nuova Lancia Ypsilon sarà una vettura fondamentale per il rilancio di Lancia che tornerà in Europa proprio con questo modello intorno alla metà del prossimo anno, così come anticipato nei mesi scorsi dal numero uno del brand premium di Stellantis, l’amministratore delegato Luca Napolitano.

A proposito della nuova Lancia Ypsilon, ieri vi abbiamo scritto che nelle concessionarie italiane di Lancia tutto è pronto per il debutto di questo atteso modello che sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas in Spagna. La vettura avrà molto in comune esteticamente parlando con la concept car Lancia Pu+RA HPE che è stata protagonista di un tour di debutto in giro per le concessionarie italiane del marchio.

Nuova Lancia Ypsilon, che qui vi mostriamo in due dei tanti render apparsi in questi ultimi mesi ad immaginare il suo aspetto, sarà una hatchback lunga cireca 4 metri su piattaforma CMP che avrà uno stile più elegante e maschio rispetto al modello uscente che andrà a sostituire. Il suo design inoltre ci dirà molto di più sulle altre due auto attese nella gamma di Lancia nei prossimi anni. Ci riferiamo naturalmente alla futura ammiraglia nuova Lancia Gamma che debutterà nel 2026 e sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi e alla nuova Lancia Delta che invece vedremo nel corso del 2028.