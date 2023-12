Nuova Lancia Ypsilon: sarà così il suo design definitivo? [RENDER]

La nuova Lancia Ypsilon si profila come una svolta nel settore delle compatte, portando un nuovo vento di innovazione nella gamma del marchio storico di Torino. Questa nuova generazione, seguendo le orme della celebre Ypsilon presentata nel 1996, promette di rafforzare ulteriormente la reputazione del costruttore torinese.

Ecco come potrebbe apparire la versione definitiva della nuova Lancia Ypsilon

La nuova Lancia Ypsilon sarà basata sulla stessa piattaforma dell’Opel Corsa. Le proporzioni generali della carrozzeria, il parabrezza con i montanti anteriori e le aperture delle porte saranno simili. Tuttavia, il design restante del prossimo modello sarà unico. La parte anteriore si ispirerà allo stile del concept Lancia Pu+Ra HPE, presentato lo scorso aprile a Milano. Si prevede un design con tre strisce LED sui lati (che richiamano la lettera Y) e il paraurti presenterà blocchi esagonali per le luci principali.

In attesa di ulteriori informazioni, il sito russo Kolesa ha creato un progetto digitale che include due render, offrendoci una visione della parte anteriore e posteriore della vettura da angolazioni diverse. Ricordiamo che questo modello sarà fondamentale per il rilancio in Europa di Lancia. Questa auto sarà svelata ufficialmente a febbraio a Milano con la versione Cassina in Edizione limitata.

La commercializzazione del veicolo avverrà a partire dalla metà del prossimo anno. L’auto verrà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas vicino alla città di Saragozza in Spagna. La sua gamma prevede la presenza di una versione elettrica che probabilmente avrà lo stesso motore di Opel Corsa e Peugeot 208 e una versione ibrida che sarà la entry level. Previsto poi nel 2025 l’arrivo di una versione HF che sarà elettrica a trazione integrale e con 240 cavalli.