Nuova Lancia Ypsilon: in Francia attendono con trepidazione il suo ritorno [RENDER]

Nuova Lancia Ypsilon è una delle vetture più attese in assoluto in Europa tra quelle che arriveranno nel corso del prossimo anno. Il suo debutto è previsto agli inizi del 2024 anche se non escludiamo una qualche anticipazione già entro la fine del 2023. Questa auto segnerà il ritorno di Lancia in Europa in paesi quali Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio. Anche dalla Francia sono in tanti ad aspettare il ritorno di questo modello che ancora oggi è rimasto nel cuore di molti sebbene l’auto non venga più venduta in terra transalpina da diversi anni.

Ecco come potrebbe essere la nuova Lancia Ypsilon 2024

La nuova Lancia Ypsilon è stata immaginata in un render dalla testata francese L’Automobiles Magazine che ispirandosi alla recente concept car Lancia Pu+Ra HPE ha immaginato così questo veicolo che rappresenterà la versione di ingresso alla gamma di Lancia che poi nei prossimi anni accoglierà altre due auto e cioè la nuova Lancia Gamma nel 2026 e la nuova Lancia Delta nel 2028. Appare evidente in special modo nella zona anteriore come questa creazione digitale abbia preso come riferimento il recente concept Lancia Pu+Ra. Del resto è stato lo stesso numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano a dire che questo prototipo rappresenta una sorta di manifesto del linguaggio di design delle future auto di Lancia.

Dunque non sorprende che la nuova Lancia Ypsilon venga spesso immaginata con uno stile molto vicino a quello della concept. Ricordiamo che questa auto che sarà lunga circa 4 m sarà prodotta molto probabilmente in Spagna su piattaforma CMP insieme alla Opel Corsa. L’auto avrà una versione completamente elettrica che sarà la prima auto a zero emissioni di Lancia. Il design sarà fatto per ampliare la platea dei possibili clienti di questo modello rispetto alla versione attuale che piace soprattutto alle donne.