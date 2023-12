Nuova Lancia Ypsilon: ecco la prima immagine ufficiale del suo frontale

Nuova Lancia Ypsilon è uno dei modelli più attesi in assoluto tra quelli destinati a debuttare nel corso del prossimo anno. Il suo debutto avverrà tra pochi mesi. Per la precisione la prima si terrà a febbraio a Milano con la Cassina Limited Edition. Nel frattempo Lancia ieri ha pubblicato la seconda immagine teaser di questo modello in cui mostra quello che sarà il frontale della vettura.

La seconda immagine teaser ufficiale della nuova Lancia Ypsilon mostra il frontale della futura generazione

Come si era intuito da precedenti foto spia la nuova Lancia Ypsilon disporrà di un frontale caratterizzato dalla reinterpretazione della storica calandra, ora proiettata nel futuro da tre raggi di luce che abbracciano idealmente il logo Lancia. Appare evidente la somiglianza con la concept Lancia Pu+Ra HPE mostrata nei mesi scorsi dalla casa italiana. Sopra il ‘calice’ troviamo la scritta Lancia, con la doppia firma ‘calice-lettering’ che caratterizzerà tutte e tre le future auto del brand premium di Stellantis.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon nascerà su piattaforma CMP, sarà prodotta da Stellantis in Spagna e arriverà sul mercato con versioni ibride ed elettriche al 100 per cento. Le dimensioni saranno leggermente maggiori rispetto al modello attuale. Questa auto inoltre segnerà il ritorno della casa italiana in Europa in mercati importantissimi come Germania, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda e Francia. A seguire arriveranno anche le nuove Lancia Gamma e Lancia Delta.