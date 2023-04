Nuova Lancia Gamma sarà la futura ammiraglia del brand nel 2026

Nuova Lancia Gamma è il nome scelto per la futura ammiraglia della casa automobilistica italiana il cui debutto è previsto nel corso del 2026. Lo ha confermato ieri il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano in occasione della presentazione della concept car Lancia Pu+Ra HPE. La vettura originariamente si sarebbe dovuta chiamare nuova Lancia Aurelia ma in seguito ad un cambio di design deciso dalla dirigenza della casa italiana è arrivato anche il cambio di nome.

La futura ammiraglia di Lancia arriverà nel 2026 e si chiamerà nuova Lancia Gamma

La nuova Lancia Gamma infatti sarà una fastback dal design molto particolare ed elegante, lunga quasi 4,7 m. L’auto sarà solo elettrica al 100 per cento e sorgerà sulla piattaforma STLA Medium. Questo significa che avrà un’autonomia di circa 700 km con una ricarica completa. Questa auto dovrebbe essere quella che meglio rappresenterà il brand al di fuori dei confini italiani. Non a caso Napolitano ha detto che si aspetta che questa vettura possa vendere circa metà delle sue unità al di fuori dell’Italia.

La nuova Lancia gamma come dicevamo arriverà nel corso del 2026 e sarà preceduta nel 2024 dalla nuova Lancia Ypsilon. Sempre ieri Napolitano a proposito di questa auto ha detto che avrà anche una versione HF da 240 cavalli il cui arrivo è previsto nel 2025. Nel 2028 invece sarà il turno della terza auto che comporrrà la gamma della casa automobilistica piemontese: la nuova Lancia Delta. Con queste tre auto il brand premium di Stellantis spera di rilanciarsi in grande stile in Europa conquistando preziose quote di mercato.