Nuova Lancia Delta: la futura generazione sarà il fiore all’occhiello della casa italiana [RENDER]

Lancia Delta è una delle auto più iconiche del marchio italiano, che ha fatto la storia sia nelle competizioni che sulle strade. La vettura di Lancia è nata nel 1979 come una berlina compatta, e si è evoluta in diverse generazioni, fino alla terza, uscita di produzione nel 2014. Da allora, il marchio Lancia è rimasto orfano di questo modello, che ha lasciato un vuoto nel cuore degli appassionati. Tuttavia, una nuova Lancia Delta si farà e il suo debutto è ufficialmente previsto per il 2028.

Ancora una ipotesi sul futuro design della nuova Lancia Delta

Nel frattempo segnaliamo che il sito francese L’Automobiles Magazine ha provato a immaginare come sarà la nuova Lancia Delta. Il risultato è una vettura che riprende alcuni elementi della versione originale, come la forma a cuneo, i passaruota pronunciati e il lunotto inclinato, ma li aggiorna con una linea più moderna e dinamica, influenzata in particolar modo dalla recente concept car Lancia Pu+Ra HPE.

La nuova Lancia Delta sarà una berlina elettrica, basata sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis. Questa piattaforma consente una grande libertà di design e offre una autonomia fino a 700 km. La vettura dovrebbe avere anche dei dettagli distintivi, come il logo Lancia sul cofano, i fari a LED e il tetto panoramico.

Ricordiamo che al momento il marchio Lancia è concentrato sul debutto della nuova Ypsilon, l’unica auto rimasta attualmente in gamma, che debutterà nel 2024 con una nuova generazione. A seguire nel 2026 una nuova ammiraglia: la nuova Lancia Gamma.