Nuova Lancia Gamma: sarà Melfi la sua casa?

Nuova Lancia Gamma è il nome della futura ammiraglia della casa automobilistica italiana di Stellantis. Il suo lancio è previsto nel corso del 2026 e la notizia è ormai ufficiale da tempo. Si tratterà di una vettura con carrozzeria fastback lunga poco meno di 4,7 m destinata ad avere un ruolo importante nel rilancio in Europa del marchio che Stellantis intende trasformare in un brand premium rispettabile dopo anni di oblio. Questa auto seguirà il debutto della nuova Lancia Ypsilon che vedremo nel 2024 e precederà di due anni quello della nuova Lancia Delta, altra auto particolarmente attesa da appassionati e addetti ai lavori.

Melfi potrebbe essere la casa della nuova Lancia Gamma

Al momento non è ancora chiaro dove verrà costruita la nuova Lancia Gamma. Si vocifera però che il luogo di produzione prescelto possa essere in Italia e più precisamente ci riferiamo allo stabilimento Stellantis di Melfi. Del resto è stato già annunciato che quel sito produttivo realizzerà nei prossimi anni modelli basati sulla piattaforma STLA Medium che sarà proprio l’auto su cui si baserà la nuova ammiraglia di Lancia.

Lo stabilimento di Melfi dovrebbe ospitare la produzione di 4 auto elettriche su piattaforma STLA Medium. Tempo fa si parlava di un modello di Lancia, uno di Opel, uno di Jeep e uno di DS Automobiles. Per quanto riguarda Jeep si vocifera dell’erede della Compass, per quanto riguarda Opel della nuova Manta, mentre non è ancora chiaro di quale modello di DS Automobiles si tratterà. Molto probabilmente un crossover. Quanto a Lancia si vocifera proprio della nuova Lancia Gamma. La futura ammiraglia del marchio avrà vocazione internazionale. Il CEO Luca Napolitano ha confermato che questo modello secondo previsioni sarà quello che andrà meglio in Europa. Vedremo dunque se nei prossimi mesi arriveranno conferme a proposito della produzione di questo atteso modello a Melfi.