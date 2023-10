Nuova Jeep Renegade: sarà così l’erede del SUV compatto? [RENDER]

Nuova Jeep Renegade dovrebbe essere la futura generazione del celebre modello che viene prodotto a Melfi e che ormai è presente sul mercato da molti anni. Nelle scorse settimane abbiamo saputo che questa auto uscirà di produzione entro la fine del 2025. La vettura però dovrebbe ricevere una erede che a quanto pare potrebbe fare il suo ingresso nella gamma di Jeep già nel corso del 2026, anche se al momento si attendono in proposito conferme ufficiali. Di certo non sarà però Melfi ad ospitare la sua produzione. Lo stabilimento lucano di Stellantis produrrà altri 5 modelli tra cui l’erede della Jeep Compass.

Un render ipotizza così l’aspetto della nuova Jeep Renegade che forse vedremo nel 2026

Nuova Jeep Renegade sarà un modello molto importante per la casa americana che con la sua prossima generazione cercherà di differenziare maggiormente il modello della recente Jeep Avenger. Si dice che l’auto che utilizzerà la piattaforma STLA Small potrebbe crescere di qualche centimetro rispetto al modello attuale mantenendo però le sue forme squadrate. Di questa auto si dice anche che potrebbe aumentare ulteriormente la sua attitudine alla guida fuoristrada per contrapporsi alla Jeep Avenger che invece è pensata soprattutto per la città.

Nuova Jeep Renegade secondo indiscrezioni sarà solo elettrica e potrebbe essere prodotta in Spagna in uno degli stabilimenti di Stellantis in quel paese. In particolare si parla di Figuruelas che dal prossimo anno ospiterà anche la produzione della nuova Lancia Ypsilon. Al momento però non ci sono conferme ufficiali. Qui vi mostriamo un render di Kleber Silva, designer e creatore digitale, che ha immaginato così il futuro modello del marchio di Stellantis.