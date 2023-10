Nuova Jeep Compass: ecco come sarà il SUV che verrà prodotto a Melfi [RENDER]

Nuova Jeep Compass sarà l’erede dell’attuale versione del SUV. Questo atteso modello sarà prodotto a partire dal 2025 e nelle scorse settimane abbiamo saputo che verrà costruito presso lo stabilimento Stellantis di Melfi dove in questo momento viene prodotta anche l’attuale generazione. La nuova vettura di Jeep sarà realizzata su piattaforma STLA Medium e arriverà sul mercato in versione completamente elettrica. Non è chiaro al momento se ci saranno anche versioni ibride ma sembra possibile.

Ecco quale potrebbe essere il design della nuova Jeep Compass che vedremo nel 2025

La nuova Jeep Compass avrà uno stile rinnovato rispetto al modello attuale. C’è grande curiosità di sapere come cambierà questo SUV che è uno dei modelli più popolari della casa americana di Stellantis a livello globale come comfermato dal fatto che si tratta della vettura più venduta di Jeep in assoluto. A proposito di questo futuro SUV, oggi vi segnaliamo che nei giorni scorsi sul web è apparso un render del famoso designer e creatore digitale Kleber Silva che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto della futura generazione del SUV di Jeep che di certo cambierà e non poco il suo stile rispetto ad oggi. Ovviamente su questo modello la responsabilità di designer e ingegneri di Jeep è alta dato che si tratta di un veicolo estremamente popolare.

Ricordiamo infine che quella della nuova Jeep Compass non sarà l’unica novità nei prossimi anni per la casa americana che lancerà anche una nuova generazione di Renegade e le attese Jeep Recon e Wagoneer S. La prima sarà un fuoristrada elettrico che assomiglierà alla Wrangler ma con dimensioni ridotte, la seconda un SUV elettrico di lusso che arriverà anche in Europa.