Jeep Recon: quasi 600 cavalli per il rivale elettrico di Land Rover Defender

Jeep Recon è il nome del futuro fuoristrada elettrico rivale di Land Rover Defender con cui Jeep ha intenzione di arricchire la sua gamma a partire dal prossimo anno. Le prime immagini teaser di questo modello le abbiamo viste nel 2022. Si tratta di un modello molto simile a Jeep Wrangler ma che rispetto a questo si collocherà in un punto diverso della gamma di Jeep. Infatti Recon sarà offerto e posizionato come una versione grezza delle vecchie Jeep fuoristrada, con opzioni che includono porte rimovibili e un design open-top, come sulla Wrangler.

Jeep Recon: il rivale elettrico di Land Rover Defender sta per arrivare

Nella gamma della casa americana Jeep Recon siederà accanto alla Wrangler. Lo ha confermato il capo europeo di Jeep, Antonella Bruno, ma le due vetture avranno dimensioni e posizioni nella gamma leggermente diverse. Bruno parlando con Autocar ha detto che questa auto si caratterizzerà per forme squadrate e per le sue capacità davvero uniche. Rispetto alla Wrangler si posizionerà in un segmento più basso della gamma della casa americana. Jeep punta forte su questo modello per accrescere le sue quote di mercato in Europa.

Jeep Recon sarà uno dei 7 modelli che la casa americana h a intenzione di lanciare entro il 2025. Tra questi anche la Wagoneer S e un altro misterioso modello elettrico di cui al momento si sa ben poco. Nei prossimi anni sono attesi anche le nuove generazioni di Renegade e Compass. Vedremo dunque a proposito del futuro di Jeep quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi.