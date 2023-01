Nuova Honda Jazz 2023: le novità del restyling

L’atteso aggiornamento della Honda Jazz è stato presentato in Europa. Sono passati circa sei mesi da quando la piccola utilitaria asiatica ha ricevuto un restyling nel lontano Giappone, ora la nuova versione raggiunge il Vecchio Continente e si tratta di un restyling carico di importanti novità che vanno da un motore ibrido migliorato a una nuovo allestimento che ne esalta il lato più sportivo. Non solo il design esterno è stato rinnovato, Honda ha infatti arricchito anche la gamma della nuova Honda Jazz 2023 con un nuovo allestimento chiamato Advance Sport. Sono state apportate modifiche anche all’equipaggiamento e al catalogo di opzioni di personalizzazione.

Il design della nuova Honda Jazz 2023

Le nuove caratteristiche di design varieranno a seconda del livello di allestimento. Le versioni Elegance e Advance hanno una nuova calandra e finiture più scure per i gruppi ottici e anche entrambi i paraurti sono stati rivisti. I cerchi in lega sfoggiano una nuova finitura.

Per quanto riguarda la Jazz Crosstar, la finitura del design “crossoverizzato” si distingue per la pronunciata griglia a nido d’ape. È abbinato a paraurti aggiornati e nuovi inserti color argento. È disponibile inoltre un nuovo colore della carrozzeria, il blu Fjord Mist e i cerchi in lega ottengono una nuova finitura.

Lasciando da parte gli esterni, se entriamo all’interno della nuova Jazz ci troviamo avvolti da un’atmosfera rinnovata. Le finiture Elegance, Advance e Crosstar presentano nuove opzioni di colore e rivestimento.

Honda Jazz Advance Sport, alla ricerca del lato più sportivo

È una delle novità più importanti che la gamma Jazz ha rilasciato con quest’ultimo aggiornamento. La versione Advance Sport è un allestimento che esalta il lato più sportivo del rinnovato modello Honda. È subito riconoscibile grazie all’esclusivo colore della carrozzeria Urban Grey, alla griglia e al paraurti anteriore sportivi e agli esclusivi cerchi in lega da 16 pollici.

Un’altra caratteristica della nuova Jazz Advance Sport sono le calotte degli specchietti retrovisori esterni rifiniti in nero lucido. E se diamo un’occhiata all’interno troveremo alcuni sedili il cui rivestimento combina pelle scamosciata sintetica e pelle sintetica.

Per differenziare ulteriormente la versione Advance Sport dal resto della gamma, la mappatura del pedale dell’acceleratore è stata rivista per offrire una maggiore potenza di guida. Anche il controllo del cambio è stato rivisto. Mentre il resto delle modifiche all’assetto hanno come protagoniste le sospensioni.

Il motore ibrido della nuova Honda Jazz 2023

Anche per quanto riguarda la sezione meccanica ci sono novità. La nuova Jazz continuerà ad essere disponibile esclusivamente con un motore ibrido HEV. Ma in questo caso Honda ha apportato modifiche alla sua tecnologia e:HEV con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, l’esperienza di guida e le prestazioni. Il powertrain full hybrid è costituito da un motore a benzina, due motori elettrici, un cambio automatico e un selettore della modalità di guida.

Il motore elettrico utilizzato per guidare il veicolo ha visto la sua potenza aumentare di 10 kW (14 CV) per raggiungere 90 kW (122 CV). Anche il motore elettrico del generatore ha una potenza maggiore. Grazie a un aumento di 8 kW (11 CV) ha ora la capacità di sviluppare un totale di 78 kW (106 CV). Per quanto riguarda il motore a benzina da 1,5 litri, ha guadagnato 10 CV raggiungendo una potenza massima di 107 CV. La coppia massima rimane a 131 Nm.

La trasmissione automatica non è stata immune a questi cambiamenti e ha ricevuto anch’essa una messa a punto. Honda sottolinea che ora funziona più agevolmente. A seconda del livello di allestimento presenterà un approccio mirato al comfort o, al contrario, l’accelerazione sarà migliorata per fornire prestazioni superiori. Tutti questi miglioramenti non incidono sul consumo di carburante o sulle emissioni di CO2.

Nuova Honda Jazz 2023: uscita e prezzi

Quando arriverà sul mercato? Honda ha confermato che le vendite della nuova Jazz e Jazz Crosstar inizieranno in Europa nel primo trimestre di quest’anno. I prezzi sono non sono ancora stati divulgati.