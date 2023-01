Afeela: il nuovo brand della partnership tra Sony e Honda

Sotto i riflettori del CES di LAS Vegas (5-8 gennaio 2023) è stato presentato il nuovo brand automobilistico Afeela, frutto dell’inedita partnership siglata tra i colossi Honda e Sony. Oltre a svelare il nome del nuovo marchio, le due aziende giapponesi hanno stupito il pubblico della kermesse americana con un futuristico prototipo che anticipa una inedita vettura elettrica dall’imminente produzione.

Afeela: la prima vettura debutterà nel 2026

La prima creazione firmata Afeela potrà essere ordinata a partire dalla metà del 2025, mentre le prime consegne in Nord America partiranno nella primavera dell’anno successivo. L’inedita concept non ha ancora un nome definitivo ed è stata presentata dal CEO della joint venture, Yasuhide Mizuno che oltre a mostrare il nuovo logo del marchio ha anche svelato alcune caratteristiche della vettura.

Afeela: dimensioni generose e design futuristico

In termini di dimensioni, il prototipo misura 4.895 mm di lunghezza 1.900 mm di larghezza e 1.460 mm di altezza, mentre il passo raggiunge i 3.000 mm. L’auto presenta un design aerodinamico e sembra decisamente più avanzata per il processo di produzione rispetto alla concept Vision-S presentata tre anni fa sempre al CES. Il frontale sfoggia fari sottili uniti da una caratteristica “barra multimediale”. Quest’ultima funge da display interattivo e permette di visualizzare un messaggio o delle animazioni in una vasta gamma di colori. Non mancano cerchi da 21 pollici ad alta efficienza aerodinamica, mentre la vista posteriore si distingue per un terzo montante molto inclinato e per un gruppo ottico a led che si estende per tutta la larghezza dell’auto.

Il prototipo sfrutta inoltre un sistema di guida autonoma avanzato che può contare su 45 dispositivi, tra sensori e telecamere, posizionati sia all’esterno e che all’interno della vettura.

Abitacolo hi-tech

La collaborazione con Sony ha permesso di sviluppare un abitacolo all’insegna dell’hi-tech: la plancia sfoggia una serie di display appaiati dedicati a strumentazione, infotainment e specchietti laterali digitali. Il resto dell’ambiente interno è decisamente minimal e privo di tasti fisici, inoltre degno di nota il volante che ricorda la cloche di un aereo.

La zona posteriore dell’abitacolo posteriore è dotato di un sistema di intrattenimento con doppio schermo e di un dispositivo di illuminazione ambientale applicato sui pannelli delle portiere. I passeggeri dei sedili posteriori possono anche prendersi una pausa dagli schermi e ammirare il cielo attraverso un enorme tetto panoramico in vetro.