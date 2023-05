Nuova Fiat Uno: ecco come sarà il modello della svolta [VIDEO RENDER]

Nuova Fiat Uno potrebbe essere il nome di quello che da molti viene considerato come il modello della svolta per la principale casa automobilistica italiana. Ci riferiamo alla futura hatchback di segmento B che il marchio torinese di Stellantis ha intenzione di rivelare al mondo intero entro la fine del prossimo anno e che al momento non ha ancora un nome ufficiale. In proposito sono state fatte molte ipotesi. C’è chi pensa che questa auto si possa chiamare nuova Fiat Panda e chi invece ipotizza il ritorno del nome di Punto. Infine non manca chi ipotizza che sarà proprio Uno la denomoninazione definitiva per questo modello che riporterà Fiat in un settore strategico del mercato auto in Europa.

In un video viene ipotizzato il design della futura hatchback di segmento B che potrebbe chiamarsi nuova Fiat Uno

A proposito della nuova Fiat Uno qui vi mostriamo un video render pubblicato su YouTube da Tommaso D’Amico, dove l’Architetto e designer ha deciso di ipotizzare quello che secondo lui potrebbe essere l’aspetto di questo futuro e fondamentale modello di Fiat. Ovviamente l’ipotesi è assolutamente personale e probabilmente alla fine il modello avrà un aspetto totalmente diverso. Tuttavia si tratta di una soluzione sicuramente interessante che mostra come potrebbe essere questo modello a 5 porte che nascerà su piattaforma STLA Small e avrà una lunghezza intorno ai 4 m.

Questa auto potrebbe fare conquistare a Fiat preziose quote di mercato. Inoltre ricordiamo che la nuova Fiat Uno avrà forti legami con la futura Citroen C3 oltre ad avere una “gemella” in Brasile che si dovrebbe chiamare Nuova Fiat Argo. Maggiori informazioni su questa auto dovrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi.