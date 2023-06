Nuova Fiat Topolino: ecco quanto costerà e come sarà con le portiere [RENDER]

Nuova Fiat Topolino è indubbiamente una delle principali novità di questo 2023 per la casa automobilistica torinese. Il suo debutto, anticipato da una prima foto ufficiale diffusa da Fiat nei giorni scorsi, suscita grande curiosità. La sua presentazione dovrebbe avvenire il prossimo 4 luglio insieme alla nuova Fiat 600, ma si attendono conferme ufficiali da parte del brand di Stellantis. A proposito di questa auto, ricordiamo che per il momento è stata mostrata solo la versione spiaggina, che tra le altre cose si caratterizza per l’assenza delle portiere.

Ecco come sarà la nuova Fiat Topolino nella versione con portiere

Ovviamente la nuova Fiat Topolino sarà messa in vendita anche nella versione con portiere che dovrebbe essere tra l’altro anche la più venduta. Secondo indiscrezioni questi componenti potrebbero essere realizzati da un’azienda di Fossano in provincia di Cuneo in Piemonte. Un render apparso sul web nelle scorse ore mostra quello che potrebbe essere l’aspetto definitiva di questa auto nella versione con portiere.

Per quanto riguarda il prezzo, al momento non vi sono notizie certe ma alcune voci di corridoio dicono che compresi gli incentivi l’auto potrebbe arrivare a costare anche meno di 7.000 euro. Insomma le premesse per diventare un vero successo commerciale per Fiat sembrano esserci davvero tutte. Vedremo che novità arriveranno a proposito di questo quadriciclo elettrico nel corso dei prossimi giorni.