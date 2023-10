Nuova Fiat Panda: anche negli USA si inizia a parlare del crossover

Fiat sta preparando il lancio del suo nuovo modello elettrico, la nuova Fiat Panda EV, che arriverà sul mercato nel 2024. Si tratta di una versione completamente rinnovata della storica utilitaria italiana, che si propone di offrire una soluzione di mobilità urbana semplice ed economica, in grado di competere con le rivali cinesi che stanno invadendo il mercato europeo.

Anche negli USA si inizia a parlare della nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda EV 2024 sarà basata sulla piattaforma STLA Small del gruppo Stellantis, una versione evoluta della CMP che già equipaggia le Peugeot e-208 e e-2008, le Opel Corsa-e e Mokka-e, e le DS 3 Crossback E-Tense e 4 E-Tense. Il design del nuovo modello che potrebbe debuttare a luglio del prossimo anno sarà ispirato a quello della concept car Fiat Centoventi presentata al Salone di Ginevra del 2019. La nuova Panda EV avrà un aspetto moderno e simpatico, con una carrozzeria a due volumi e cinque porte. La calandra sarà sostituita da una mascherina con il logo Fiat in posizione centrale. I fari saranno quadrati e avranno una firma luminosa a LED. Il profilo sarà squadrato e funzionale, con una linea di cintura bassa e dei passaruota evidenti. La parte posteriore sarà caratterizzata da dei fanali verticali e da un portellone pratico e spazioso.

L’abitacolo della nuova Fiat Panda EV 2024 sarà essenziale e confortevole. Il CEO di Fiat Olivier Francois a proposito di questa auto ha dichiarato che ci sarà un ritorno alla prima generazione di Panda si tratterà di un’auto essenziale secondo un approccio definito “less is more” che permetterà a Fiat di proporre questa auto sul mercato in versione elettrica a prezzi altamente concorrenziali. Si parla di una cifra inferiore ai 25 mila euro al netto di incentivi. Anche negli Stati Uniti si inizia a parlare di questo modello come dimostra un articolo e un render pubblicati da Carscoops che anticipa quelle che potrebbero essere le linee di questo futuro modello.