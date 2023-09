Nuova Fiat Croma: possibile il suo ritorno? [RENDER]

Nuova Fiat Croma, la storica berlina familiare che ha fatto la storia della casa torinese negli anni ’80 e ’90, è stata immaginata in un nuovo render in versione station wagon. Si tratta di una ipotesi avanzata dal designer Mirko Del Prete, che ha realizzato un render in cui immagina come potrebbe essere la nuova Croma. Si tratta di una ipotesi davvero molto interessante che non a caso sta suscitando sul web molti consensi tra i fan della principale casa automobilistica italiana.

Un render immagina così una nuova Fiat Croma

Sono in tanti infatti a desiderare il ritorno di una nuova Fiat Croma nella gamma dello storico marchio torinese. Al momento in verità non sembra esserci spazio per un simile modello nei piani della casa automobilistica italiana di Stellantis. Tuttavia l’idea che Fiat possa tornare a disporre nella sua gamma di una vettura di questo tipo che ovviamente sarebbe la sua top di gamma, stuzzica e non poco la fantasia di molti come dimostra del resto anche questo render.

Nuova Fiat Croma al momento non è tra le auto che in futuro Fiat prevede di lanciare sul mercato. Infatti sono altri i piani del brand di Stellantis. Nel 2024 arriverà la nuova Fiat Panda e nel 2025 la nuova Fiat Multipla. Queste auto si aggiungeranno ai debutti recenti delle nuove Fiat 600 e Fiat Topolino. Si spera però che in futuro possa tornare anche questo mitico nome.