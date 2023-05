Nuova Fiat 600, Jeep Avenger e Alfa Romeo SUV: Stellantis dominerà il segmento dei B-SUV?

Nuova Fiat 600 dovrebbe debuttare a breve dopo che nelle scorse ore sul web sono apparse le prime immagini senza veli del modello. Si vocifera di una presentazione il prossimo 4 luglio ma in proposito si attendono ancora conferme ufficiali da parte di Fiat. Grazie a questo modello oltre che alla Jeep Avenger già lanciata nei mesi scorsi e al futuro Alfa Romeo B-SUV, il gruppo Stellantis nei prossimi anni dovrebbe essere uno dei principali protagonisti del segmento dei SUV compatti.

L’arrivo sul mercato di Jeep Avenger, della nuova Fiat 600 e del futuro SUV di Alfa Romeo potrebbero far conquistare a Stellantis preziose quote di mercato

Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA già dispone di diversi modelli interessanti in questo segmento come ad esempio Opel Mokka e Peugeot 2008. Ma con l’avvento di questi tre nuovi modelli preziose quote di mercato dovrebbero essere conquistati dal gruppo guidato dal CEO Carlos Tavares. A proposito della nuova Fiat 600, la vettura nascerà su piattaforma CMP e sarà prodotta a Tychy. Questa auto arriverà sul mercato oltre che con una versione a combustione anche con una variante completamente elettrica.

Questa dovrebbe avere molto in comune con Jeep Avenger. Si parla infatti di un motore da 156 cavalli e un’autonomia di 400 km. Anche la vettura di Jeep è considerata un modello fondamentale e l’accoglienza ricevuta fino ad ora sul mercato fa ben sperare per il futuro del marchio in Europa. Infine si attende con impazienza l’arrivo sul mercato del futuro Alfa Romeo B-SUV. Questo modello che non ha ancora un nome sarà erede di Alfa Romeo MiTo e riporterà il Biscione in un segmento molto redditizio in Europa. Il suo debutto è previsto nel 2024. Anche questa auto avrà una versione elettrica che sarà la prima auto a zero emissioni della lunga storia della casa milanese.