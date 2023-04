Alfa Romeo Alfetta, B-SUV, GTV e le altre novità in arrivo per il Biscione entro il 2030

Alfa Romeo avrà un ruolo fondamentale all’interno del gruppo Stellantis. La casa automobilistica del Biscione sarà infatti il vero e unico brand premium a livello globale del gruppo automobilistico. Per questo nei prossimi anni arriveranno numerosi nuovi modelli capaci di rilanciare in grande stile il marchio in tutti i principali mercati del mondo. Il CEO del Biscione Imparato ha previsto il lancio di un nuovo modello all’anno da adesso al 2030.

Ecco tutte le novità in arrivo nella gamma di Alfa Romeo in futuro

Il primo di questi modelli lo abbiamo visto lo scorso anno. Ci riferiamo naturalmente al SUV Tonale che sta ottenendo un grande successo di mercato con ordini al di sopra delle aspettative. L’anno prossimo toccherà ad un nuovo SUV di segmento B erede di MiTo che sarà prodotto in Polonia a Tychy su piattaforma CMP. Questo modello che avrà un prezzo base leggermente inferiore ai 30 mila euro è importante anche perchè sarà la prima auto del Biscione ad avere in gamma una versione completamente elettrica. Il nome di questo SUV sarà svelato entro fine anno, forse a settembre.

Nel 2025 e nel 2026 assisteremo al debutto delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio. Queste due auto sono state confermate lo scorso anno dal CEO Imparato. Rimarranno centrali nella gamma di Alfa Romeo. Saranno solo elettriche al 100 per cento e nasceranno su piattaforma STLA Large. Si prevedono dimensioni leggermente più ampie dei modelli attuali. La gamma di motori andrà dai 350 cavalli della versione entry level fino ai 1.000 della top di gamma Quadrifoglio.

Nel 2027 sarà la volta di una nuova ammiraglia di segmento E. Si dovrebbe trattare di una berlina coupè molto potente, lunga quasi 5 metri fatta per fare bene in paesi quali Stati Uniti e Cina. L’auto sarà prodotta in Italia e rappresenterà il non plus ultra di tecnologia, lusso, design e prestazioni della casa automobilistica del Biscione. Secondo alcuni questa vettura potrebbe alla fine avere il nome di Alfa Romeo GTV. Ma ovviamente si attendono conferme. Queste al momento sono le auto sicure per quanto riguarda il futuro del Biscione.

A settembre saranno approvati anche i modelli che saranno lanciati da Alfa Romeo sul mercato dal 2028 al 2030. Tra questi lo stesso Imparato ha ammesso di pensare ad una nuova Alfetta. L’auto tornerebbe come berlina coupè di segmento C e rappresenterebbe una eccezione per il Biscione. Infatti sarebbe l’unica auto ad essere venduta solo in Europa. Altre auto che potrebbero arrivare sono una versione completamente elettrica di Tonale, la nuova Duetto e un SUV di segmento E.