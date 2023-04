Nuova Alfa Romeo GTV: ecco come sarà la futura rivale di Porsche Taycan

Nuova Alfa Romeo GTV potrebbe essere il nome della futura ammiraglia che la casa automobilistica milanese lancerà sul mercato nel corso del 2027. Il nome per il momento non è ancora ufficiale ma si spera che quanto prima possano arrivare in proposito notizie più certe. Nelle scorse ore il numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, ha confermato nel corso di un’intervista rilasciata alla stampa inglese, che la nuova ammiraglia del Biscione sarà svelata nel corso del 2027.

Ecco come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo GTV futura rivale di Porsche Taycan

La nuova Alfa Romeo GTV sarà una berlina di grandi dimensioni, lunga quasi 5 metri, che sarà sviluppata negli Stati Uniti proprio con l’obiettivo di avere successo in quel mercato. Questa auto però sarà prodotta in Italia, molto probabilmente presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. In questo caso però si attendono conferme ufficiali da parte di Stellantis. Per il momento l’unica certezza è che a Cassino nei prossimi anni saranno prodotte auto elettriche sulla piattaforma STLA Large, che è proprio quella che verrà utilizzata da questa auto.

L’auto sarà ovviamente solo elettrica, come del resto tutte le future vetture della casa milanese. Quanto al design, lo stesso Imparato ha dichiarato che questo modello si caratterizzerà per la presenza di un design elegante e aerodinamicamente ottimizzato che dovrebbe aiutarla a raggiungere un’autonomia massima elevata per eguagliare rivali di altissimo livello quali Lucid Air e Mercedes-Benz EQS.

La nuova Alfa Romeo GTV dovrebbe utilizzare una batteria da 100kWh con un’autonomia di quasi 800 km. La ricarica dovrebbe essere ultra veloce con il passaggio da 0-80% in circa 18 minuti. Quanto alla gamma di motori dovrebbe condividerla con la berlina Giulia e dunque ci sarà anche una versione top di gamma Quadrifoglio con oltre 1.000 cavalli di potenza. Per quanto riguarda i prezzi, dovrebbero essere vicini a quelli di Porsche Taycan che come dicevamo sarà una delle sue principali rivali.