Nuova DS 3 2023: tante novità tra lusso e tecnologia

DS Automobiles, brand premium del Gruppo Stellantis e nato da una costola di Citroen, punta molto sulla sua identità 100% francese ed è uno dei pochi marchi a credere ancora nel segmento “B”.

Questa strategia viene incarnata dalla nuova DS 3, realizzata nello stabilimento di Poissy, nei pressi di Parigi, così come il motore elettrico e la batteria della versione E-Tense sono entrambi costruiti in Francia. Ed è proprio il paese transalpino ad ispirare il lusso e la sartorialità che caratterizzano questo piccolo crossover di segmento B che punta a distinguersi agli occhi della clientela più esigente.

DS 3 2023: le novità estetiche

La nuova DS3 perde il nome “Crossback” e nello stesso tempo guadagna tante novità, a partire dal design. La vettura sfoggia una nuova griglia anteriore, di maggiori dimensioni e impreziosita da punte in nero lucido o cromato a diamante a seconda dell’allestimento scelto.

Le DS WINGS sono state migliorate in modo da unire in maniera armonica la griglia e i proiettori anteriori. Questi ultimi sono a LED su tutta la gamma e sfoggiano un rinnovato design grazie anche all’introduzione di tre moduli caratteristici enfatizzati con del cromo satinato. A richiesta si possono avere anche i DS MATRIX LED VISION dotati di controllo intelligente e di abbaglianti automatici. Le nuove luci diurne vantano due linee LED disposte verticalmente su entrambi i lati del frontale, richiamando così l’attuale linguaggio stilistico del marchio. Rimangono la pinna di squalo, le maniglie a filo delle porte e le guarnizioni esterne invisibili dei finestrini, dettagli particolarmente apprezzati dalla clientela.

Dietro spicca una striscia nera laccata e il nome marchio realizzata con la speciale tecnica “embossed”. La vettura può essere personalizzata con cerchi ridisegnati da 17 o da 18 pollici. Sempre a proposito di personalizzazione, tra le varie livree esterne abbiamo il nuovo Rosso Diva a triplo strato, a cui si aggiungono 3 Sfumature di Grigio, bianco assoluto e nero perla, a richiesta c’è il tetto a contrasto nero o grigio.

DS 3: abitacolo sartoriale

L’abitacolo è un tripudio di materiali di lusso realizzati da artigiani specializzati in sartoria e orologeria. L’obiettivo del Costruttore è quello di offrire finiture caratterizzate da eccellenza, innovazione e sostenibilità. L’abitacolo vanta rivestimenti in pelle Nappa con finitura in Art Leather trattata, a cui si aggiungono Alcantara e dettagli come le cuciture “point-perle” o gli inserti in rilievo Clous de Paris mostrano l’unicità degli abitacoli di DS Automobiles.

Dal punto di vista tecnico, la posizione di guida è stata ottimizzata con la scelta di un nuovo volante multimediali da cui è possibile controllare gli ausili di guida e l’infotainment. Non manca anche un nuovo display centrale da 10.3 pollici presente di serie da cui è possibile controllare al sistema di infotainment DS IRIS SYSTEM integrato.

Nuovi sedili avvolgenti ricoperti di una schiuma innovativa ad alta densità che garantiscono un ottimo livello di comfort, inoltre quelli anteriori sono riscaldabili, massaggianti e a regolazione elettrica.

Allestimenti

La versione top di gamma OPERA offre rivestimenti Nappa Nero Basalto con sedili lavorati con motivo a cinturino, La RIVOLI propone invece o sedili in pelle granata Nero Basalto con finiture in Nero Basalto a effetto scala. La tappezzeria è disponibile anche in Grigio Pebble con combinazione pelle Nappa/tessuto. Gli allestimenti PERFORMANCE Line e PERFORMANCE Line + vantano sedili, le strisce del cruscotto e i pannelli porta in Alcantara. BASTILLE BUSINESS offre sedili in tessuto Peruzzi Grigio Silicio con strisce granate effetto scala sulla plancia e sui pannelli delle portiere.

Motori

La gamma motorizzazione è ampia e variegata: si parte con due motorizzazioni a benzina: PureTech 100 con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 130 con cambio automatico a 8 rapporti. In alternativa si può scegliere la versione diesel BlueHDi 130 con cambio automatico a 8 rapporti. Come punta di diamante troviamo invece la variante 100% elettrica Ds 3 E-Tense da 115 kW (155 cavalli) e 270 Nm di coppia, mentre l’autonomia dichiarata è di 404 chilometri sul ciclo combinato WLTP e di oltre 500 km in condizioni urbane.

Listino prezzi