Stellantis costruirà il taxi volante Midnight

Stellantis sta espandendo i propri orizzonti guardando non solo al futuro della mobilità terrestre, ma anche a quella del cielo. Il colosso europeo dell’automobili ha infatti intenzione di intensificare la propria partnership con l’Archer Aviation con l’obiettivo di partecipare alla realizzazione del taxi volante battezzato “Midnight”.

Taxi volante Midnight

Il Midnight è un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), progettato per trasportare quattro passeggeri e un pilota. Sebbene il modello abbia solo 161 km di autonomia, la joint-venture ha sottolineato che il compito del velivolo sarà quello di effettuare viaggi consecutivi a breve distanza di circa 32 km.

Taxi volante: la produzione nel 2024

Secondo i termini dell’ultimo accordo, Stellantis contribuirà alla partnership con “tecnologia e competenze di produzione avanzate, personale esperto e capitale economico”. La casa automobilistica lavorerà anche con Archer per costruire un impianto di produzione a Covington, in Georgia, dove verrà prodotto il Midnight a partire dal 2024.

Investimenti elevati

Secondo una nota ufficiale, l’obiettivo di Stellantis è quello di “realizzare in serie l’aereo di Archer come produttore a contratto esclusivo”. Di conseguenza, Stellantis starebbe per diventare a tutti gli effetti un produttore di aeromobili. Per raggiungere questo ambizioso risultato, il gruppo automobilistico metterà a disposizione fino a 141 milioni di euro di capitale proprio ad Archer. Quest’ultima società può attingere a tali fondi, a sua discrezione, nel biennio 2023-2024, anche se i fondi verranno elargiti al raggiungimento di determinati target. Come se non bastasse, Stellantis intende acquistare azioni Archer nel prossimo futuro.

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha così commentato questa ambiziosa operazione: