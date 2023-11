Nuova Dacia Duster: svelata la terza generazione [FOTO]

Nuova Dacia Duster è stata finalmente svelata. Da pochi minuti Dacia ha rivelato la terza generazione del suo celebre SUV di cui nella giornata di ieri sul web erano apparse le prime immagine leaked. Le prime foto ufficiali confermano quanto già era trapelato in precedenza. La nuova generazione di Duster non rappresenta una rivoluzione ma una evoluzione del design della precedente versione. La nuova identità visiva del SUV di Dacia è ora costruita attorno a linee più strette e forme geometriche, invece delle sue solite curve.

Prime immagini ufficiali della nuova Dacia Duster: ecco come cambia il SUV con la terza generazione

La robustezza e il lato avventuroso del SUV di Dacia sono stati rielaborati utilizzando un frontale con uno scudo più affilato e verticale, un cofano meno profondo in combinazione con un portellone posteriore più ampio. Troviamo ancora una volta un perimetro di protezione in plastica che si estende sui sottoporta e sui passaruota. Per quanto riguarda la firma luminosa, presenta blocchi ottici più sottili a forma di Y nella parte anteriore e posteriore. Al centro domina il logo DC, mentre i fari sono più filanti e sottili con una grande presa d’aria integrata nel paraurti. Le luci posteriori sono molto diverse, donando uno stile diverso alla nuova generazione.

L’altezza da terra è di 21,7 cm per le versioni 4×4 (20,9 per la 4×2) ed è una delle più ampie sul mercato. Inoltre, gli angoli di avvicinamento e di fuga sono rispettivamente di 31 e 36 gradi. Le dimensioni esterne della nuova Dacia Duster non sono state annunciate ma dovrebbero essere agli stessi livelli del precedente Duster.

Per quanto riguarda invece gli interni della nuova Dacia Duster, troviamo una qualità visibilmente superiore e uno stile più moderno e possiamo presumere con certezza che ci saranno materiali di migliore qualità e schermi grafici migliori. Allo stesso tempo, vari punti, come i condotti dell’aria, il nuovo volante o il selettore corto nella versione automatica, rafforzano l’immagine del nuovo modello. Il SUV introduce anche un cruscotto digitale personalizzabile da sette pollici, a colori, nonché uno slot dedicato per il telefono del conducente. Il sistema di infotainment sulle versioni Expression, Extreme e Journey ha un nuovo touch-screen fino a 10,1 pollici (la versione base Essential ne ha 3,5).

La nuova Dacia Duster si basa sulla piattaforma CMF-B di Renault e può ospitare sistemi ibridi leggeri e completamente ibridi. Nelle versioni a trazione integrale, il sistema di configurazione 4×4 Terrain Control è di serie e offre 5 profili di guida: Auto, Neve, Fango/Sabbia, Ofdf-road ed ECO.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, segnaliamo che la nuova Dacia Duster ha detto addio al motore diesel, nello specifico al 1.5 da 116 CV. Al suo posto debutta la TCe 130 Mild Hybrid, basata sul tre cilindri 1.2, accoppiato ad un sistema a 48 volt, per un totale di 130 CV. È disponibile sia per le versioni a trazione anteriore che per Duster 4×4.

Altra importante novità è la versione ibrida, la stessa offerta sulla Jogger e su alcuni modelli Renault. Composto da un 1.6 aspirato da 94 CV, due motori elettrici (uno da 36 kW/49 CV e un altro da 15 kW/20 CV, con funzione generatore), una batteria da 1,2 kWh e un cambio automatico. Resta infine in gamma il Duster ECO-G 100, alimentato a GPL.