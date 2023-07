Dacia prenderà parte alla Dakar dal 2025

A partire dal 2025, Dacia si cimenterà in una nuova sfida, quella del Campionato Mondiale di rally raid, un’impresa tanto affascinante quanto impegnativa. L’evento culminerà con la Dakar, una manifestazione epica che ha visto la partecipazione di oltre 60 nazioni e 50 audaci avventurieri ogni anno per oltre quattro decenni.

La Dakar è l’emblema dell’equilibrio tra razionalità ed emozioni, un principio che si sposa perfettamente con il DNA della casa automobilistica rumena. La partecipazione a questo rally raid rappresenta un’impresa umana e sportiva che riflette i valori chiave del marchio del Gruppo Renault.

Innanzitutto, questa è un’avventura “Robust & Outdoor”. Dacia si appresta a conquistare le condizioni più estreme con un prototipo a trazione integrale appositamente sviluppato per l’impresa.

Poi, c’è l’aspetto “Eco-Smart”. Dacia è consapevole dell’importanza dell’impatto ambientale e per questo gareggerà con un veicolo alimentato da carburante sintetico. Infine, questa è un’avventura “Essential but Cool”, un ambizioso progetto che esclude il superfluo e si concentra sul necessario.

Partecipare alla Dakar non è solo una sfida sportiva, ma rappresenta anche un’opportunità per il brand di sperimentare e testare nuove soluzioni innovative. Questo permetterà al marchio di mettere alla prova le sue competenze nel settore dell’outdoor e delle scelte energetiche, sempre nel suo perfetto stile. I prototipi Dacia saranno testati già nel 2024, nel Rally del Marocco.

Siglata una collaborazione con Prodrive

La casa rumena si affida all’esperienza e alle competenze del Gruppo Renault e di Prodrive, azienda leader nello sviluppo di prototipi per i rally raid. Prodrive, con i suoi 40 anni di esperienza nel motorsport, ha contribuito a numerose vittorie in campionati internazionali.

Al volante dei prototipi Dacia ci saranno Sébastien Loeb e Cristina Gutierrez Herrero. Quest’ultima, pilota di rally spagnola, è stata la prima donna spagnola a terminare la Dakar nel 2017 nella categoria auto. A soli 31 anni, può vantare sette partecipazioni alla Dakar tra il 2017 e il 2023.

Loeb, invece, è una vera leggenda dei rally. Con nove vittorie consecutive nel Campionato Mondiale Rally dal 2004 al 2012, è spesso considerato il più grande pilota di rally di tutti i tempi. Dal 2016 partecipa alla Dakar e proseguirà la sua collaborazione con Prodrive alla guida di una Dacia.

Il prototipo da rally userà carburante sintetico

Il prototipo Dacia utilizzerà un carburante sintetico prodotto da Aramco, leader mondiale nel settore dell’energia e dei prodotti chimici. Il carburante sintetico, ottenuto combinando l’idrogeno rinnovabile con la CO2 catturata, consente di ottenere un combustibile a basse emissioni di carbonio compatibile con i motori attuali, rendendo la Dakar il banco di prova perfetto per questa innovativa tecnologia.

L’impegno di Dacia nel Campionato Mondiale di rally raid rappresenta una combinazione di avventura, sostenibilità e innovazione, dimostrando una volta di più l’impegno del marchio verso la produzione di veicoli robusti, eco-friendly e di tendenza.

Denis Le Vot, CEO di Dacia, ha detto: “Dacia e la Dakar formano la coppia perfetta: un vero e proprio laboratorio per dimostrare la robustezza di Dacia e il forte impegno per una mobilità a basse emissioni di carbonio. Siamo entusiasti all’idea di partecipare alla Dakar avvalendoci della tecnologia dei carburanti sintetici. Dacia, con un team e piloti di massimo livello, è un temibile concorrente per il rally”.