Dacia: in arrivo una rivale per la nuova Fiat Topolino? [RENDER]

Dacia potrebbe lanciare nei prossimi anni sul mercato una novità davvero interessante. David Durand, capo del design del brand del gruppo Renault, in una recente intervista ad Autocar, ha rivelato che il marchio vede un enorme potenziale nel mercato dei veicoli elettrici urbani. Dunque la casa rumena potrebbe in futuro far debuttare nella sua gamma una microcar nello stile di Citroen Ami e della nuova Fiat Topolino. “Ci stiamo pensando”, ha aggiunto Durand quando gli è stato chiesto se Dacia potesse lanciare un prodotto concorrente con l’auto elettrica francese.

Dacia pensa ad una microcar in stile Citroen AMI e nuova Fiat Topolino

Lo spirito di Dacia che con le sue auto basa all’essenziale ben si addice con la filosofia presentata da questo tipo di modello, come la Citroen AMI. Il modello della casa automobilistica francese ha saputo aprire le porte in un segmento che fino a quel momento era stato poco esplorato da altri produttori e al quale, da allora, molti marchi hanno voluto aderire. La vettura ha avuto un gran successo e non è un caso che anche Fiat abbia deciso di lanciare il prorpio modello a cui si è deciso di dare il nome di Topolino. Vedremo dunque se davvero questa novità farà il suo debutto sul mercato nei prossimi anni. Qui vi mostriamo un render di Autocar che ipotizza questo futuro e per il momento solo ipotetico veicolo.