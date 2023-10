Nuova Citroen e-C3: il 17 ottobre il debutto ufficiale

Nuova Citroen e-C3 è il nome della prossima novità che verrà introdotta nella gamma della casa automobilistica francese che come sappiamo fa parte del gruppo Stellantis. La vettura farà il suo debutto ufficiale il prossimo 17 ottobre. Il debutto esattamente dovrebbe avvenire intorno alle ore 12. Mancano dunque pochissimi giorni alla sua presentazione che sicuramente sorprenderà. Questa auto infatti sarà la prima vera auto elettrica low cost che Stellantis lancerà nel nostro continente con un prezzo di partenza inferiore ai 25 mila euro senza considerare gli incentivi.

Secondo indiscrezioni la nuova Citroen e-C3 sarà identica nelle dimensioni alla precedente C3 con motore a combustione e avrà una forte relazione con la C3 “CC21” introdotta in India e America Latina lo scorso anno. Il suo stile sarà di certo ispirato alla concept Citroen Oli e a quanto pare ci saranno molte somiglianze anche con la futura Fiat Panda che debutterà a metà del prossimo anno.

La nuova Citroen e-C3 sarà supportata da una piattaforma “BEV-nativa”, inoltre la nuova vettura avrà un’autonomia di oltre 300 km ma fino ad ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli tecnici. Citroën ha sottolineato l’importanza strategica di questa auto per il suo futuro. L’amministratore delegato di Citroën Thierry Koskas, che è anche capo vendite e marketing dell’intero gruppo Stellantis, ha affermato che la nuova C3 sarà offerta in una gamma molto semplificata a tre livelli, ciascuno dei quali avrà un massimo di cinque opzioni. Questo per rendere la vita dei clienti ancora più semplice nella scelta della loro nuova auto. Vedremo dunque il prossimo 17 ottobre cos’altro emergerà a proposito di questa vettura che qui vi mostriamo in un render pubblicato da Autocar.