Nuova Citroen C3 Aircross: ecco come sarà nel 2024 [RENDER]

Nuova Citroen C3 Aircross è la futura generazione del celebre modello della casa francese. Il suo arrivo dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno. Questo atteso modello avrà molto in comune con la recente e-C3 presentata da Citroen nei giorni scorsi. Le due auto condivideranno in parte lo stesso design soprattutto per quello che riguarda il frontale. Avranno inoltre la stessa piattaforma Smart Car che verrà usata su un totale di 7 modelli tra cui anche la nuova Fiat Panda.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Citroen C3 Aircross

La nuova Citroen C3 Aircross sarà inoltre parente stretta anche della futura Fiat Multipla che debutterà nel 2025. I due crossover dovrebbero avere uno stile molto simile e anche le dimensioni saranno più o meno le stesse e cioè intorno ai 4,3 metri di lunghezza. Dunque con il suo debutto avremo le idee più chiare anche su come sarà il futuro crossover top di gamma di Fiat. Entrambe queste auto dovrebbero avere anche una versione con 7 posti a sedere su tre file di sedili. Quanto alle motorizzazioni oltre alle elettriche low cost avranno anche versioni ibride.

Nuova Citroen C3 Aircross, sulla base di recenti foto spia e di alcuni teaser pubblicati nei giorni scorsi dalla stessa Citroen, è stata immaginata in un render che vi proponiamo dal designer e creatore digitale Kleber Silva. Come è possibile notare l’anteriore è davvero molto simile a quello della recente Citroen e-C3. Le maggiori differenze le notiamo nella parte laterale e in quella posteriore. Anche questa auto dovrebbe essere proposta sul mercato a prezzi molto interessanti anche per quello che concerne la versione elettrica al 100 per cento che costerà di certo meno di 30 mila euro al netto di incentivi.